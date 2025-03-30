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Политика

Средства ПВО сбили беспилотники над тремя регионами РФ. Военная операция, день 1131-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1131-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили шесть украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Саратовской областями. В МИД РФ разъяснили предложение Владимира Путина о введении временного управления на Украине. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт расценивает удары по инфраструктуре, через которую получает российские энергоносители, как атаку на свой суверенитет. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:34

ВСУ постоянно атакуют Суджу при помощи артиллерии и дронов, из-за этого восстановление мирной жизни там пока проблематично, заявил Алаудинов.

9:25

9:11

Прекращение огня на Украине резко увеличит угрозу безопасности для стран Балтии, заявили в разговоре с Financial Times министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене.

8:55

Киев намерен добиваться пересмотра условий предложенного Дональдом Трампом соглашения, которое предусматривает полный контроль США над инвестициями в украинскую инфраструктуру и ресурсы. Украинские чиновники опасаются, что сделка негативно скажется на вступлении страны в ЕС и фактически обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь. Накануне президент Зеленский отказался признавать полученную от США помощь как долг, требующий погашения. По данным СМИ, в украинском правительстве соглашение, предложенное Вашингтоном, сравнили с репарациями после проигранной войны.

8:38

Спецназ «Ахмат» МО РФ зафиксировал в Судже многочисленные свидетельства жестоких пыток мирных жителей военными ВСУ, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

8:29

Более 110 населенных пунктов Курской области еще предстоит разминировать, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области Международного противоминного центра Военно-инженерной академии подполковник Александр Румянцев.

8:20

8:17

Венгрия расценивает удары по инфраструктуре, через которую Будапешт получает российские энергоносители, как атаку на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

8:12

На Украине первая девушка подписала контракт на военную службу по программе для лиц, не достигших мобилизационного возраста, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

8:10

МИД России напомнил о существующей международной практике создания временных администраций под эгидой ООН в зонах конфликтов. Директор Департамента международных организаций Кирилл Логвинов заявил, что такие механизмы применялись в Восточном Тиморе, Камбодже и других регионах, и при наличии политического согласия могут быть рассмотрены и в контексте Украины. Комментарий МИД последовал за заявлением Владимира Путина о возможности внешнего управления в Киеве.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили шесть украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской и Саратовской областей, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1131-й день специальной военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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