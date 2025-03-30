Средства ПВО сбили беспилотники над тремя регионами РФ. Военная операция, день 1131-й

ВСУ постоянно атакуют Суджу при помощи артиллерии и дронов, из-за этого восстановление мирной жизни там пока проблематично, заявил Алаудинов.
Прекращение огня на Украине резко увеличит угрозу безопасности для стран Балтии, заявили в разговоре с Financial Times министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене.
Киев намерен добиваться пересмотра условий предложенного Дональдом Трампом соглашения, которое предусматривает полный контроль США над инвестициями в украинскую инфраструктуру и ресурсы. Украинские чиновники опасаются, что сделка негативно скажется на вступлении страны в ЕС и фактически обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь. Накануне президент Зеленский отказался признавать полученную от США помощь как долг, требующий погашения. По данным СМИ, в украинском правительстве соглашение, предложенное Вашингтоном, сравнили с репарациями после проигранной войны.
Спецназ «Ахмат» МО РФ зафиксировал в Судже многочисленные свидетельства жестоких пыток мирных жителей военными ВСУ, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
Более 110 населенных пунктов Курской области еще предстоит разминировать, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области Международного противоминного центра Военно-инженерной академии подполковник Александр Румянцев.
Венгрия расценивает удары по инфраструктуре, через которую Будапешт получает российские энергоносители, как атаку на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
На Украине первая девушка подписала контракт на военную службу по программе для лиц, не достигших мобилизационного возраста, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
МИД России напомнил о существующей международной практике создания временных администраций под эгидой ООН в зонах конфликтов. Директор Департамента международных организаций Кирилл Логвинов заявил, что такие механизмы применялись в Восточном Тиморе, Камбодже и других регионах, и при наличии политического согласия могут быть рассмотрены и в контексте Украины. Комментарий МИД последовал за заявлением Владимира Путина о возможности внешнего управления в Киеве.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили шесть украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской и Саратовской областей, сообщили в Минобороны РФ.