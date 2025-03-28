Над Россией уничтожили 78 беспилотников. Военная операция, день 1129-й

Власть на Украине определяется ее народом и конституцией. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, сообщает Reuters.
Россия поддерживает урегулирование конфликта на Украине, но его мирное разрешение должно произойти не за счет Москвы, заявил Путин.
Российские военные контролируют ЛНР на 99%, а ДНР, Запорожскую и Херсонскую области — более чем на 70%, сообщил президент России Владимир Путин.
Он выразил уверенность, что ВС РФ окончательно ликвидируют всех украинских военных, оставшихся на этих территориях.
Соглашение о временном прекращении огня в Черном море касается гражданского судоходства, оно не распространяется на российские военные суда, заявил на брифинге представитель МИД Украины Георгий Тихий
Украина вряд ли подпишет соглашение о полезных ископаемых с США на следующей неделе, сообщает Financial Times со ссылкой на трех высокопоставленных украинских чиновников.
Президент Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 78 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Над Воронежской областью сбиты 32 дрона, над Саратовской — 19, над Курской — 17, над Белгородской — шесть, над Липецкой — два, еще по одному — над Ростовской и Тамбовской областями.