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Политика

Над Россией уничтожили 78 беспилотников. Военная операция, день 1129-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1129-й день
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Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Средства ПВО за ночь уничтожили 78 БПЛА над российскими регионами. Президент Владимир Путин предложил обсудить возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. В МИД Украины заявили, что соглашение о временном прекращении огня в Черном море касается гражданского судоходства. Financial Times сообщила, что Киев вряд ли подпишет соглашение о полезных ископаемых с США на следующей неделе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:47

Власть на Украине определяется ее народом и конституцией. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, сообщает Reuters.

8:39

Россия поддерживает урегулирование конфликта на Украине, но его мирное разрешение должно произойти не за счет Москвы, заявил Путин.

8:32

Российские военные контролируют ЛНР на 99%, а ДНР, Запорожскую и Херсонскую области — более чем на 70%, сообщил президент России Владимир Путин.

Он выразил уверенность, что ВС РФ окончательно ликвидируют всех украинских военных, оставшихся на этих территориях.

8:21

Соглашение о временном прекращении огня в Черном море касается гражданского судоходства, оно не распространяется на российские военные суда, заявил на брифинге представитель МИД Украины Георгий Тихий

8:16

Украина вряд ли подпишет соглашение о полезных ископаемых с США на следующей неделе, сообщает Financial Times со ссылкой на трех высокопоставленных украинских чиновников.

8:10

8:07

Президент Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 78 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Над Воронежской областью сбиты 32 дрона, над Саратовской — 19, над Курской — 17, над Белгородской — шесть, над Липецкой — два, еще по одному — над Ростовской и Тамбовской областями.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1129-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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