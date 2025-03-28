Над Россией уничтожили 78 беспилотников. Военная операция, день 1129-й

8:32

Российские военные контролируют ЛНР на 99%, а ДНР, Запорожскую и Херсонскую области — более чем на 70%, сообщил президент России Владимир Путин.

Он выразил уверенность, что ВС РФ окончательно ликвидируют всех украинских военных, оставшихся на этих территориях.