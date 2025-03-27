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Политика

Российские военные продвинулись у Красного Лимана в ДНР. Военная операция, день 1128-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1128-й день
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Военнослужащие штурмового подразделения Федосийского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) отрабатывают боевое слаживание в Курской области

Сергей Бобылев/РИА Новости
После завершения саммита европейской коалиции в поддержку Украины, который пройдет в Париже и будет посвящен вопросам обеспечения безопасности Киева, Эммануэль Макрон намерен созвониться с Дональдом Трампом и проинформировать его о возможных шагах Европы в поддержку Украины. Российские военные продвинулись у Красного Лимана в ДНР. ВСУ пытается стабилизировать фронт и перебрасывает военных и технику на это направление. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:05

Эммануэль Макрон после саммита европейской коалиции в Париже, на котором будут обсуждаться гарантии безопасности для Киева, собирается провести телефонный разговор с Дональдом Трампом. Он расскажет президенту США о возможных шагах Европы в поддержку Украины, сообщает Bloomberg.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1128-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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