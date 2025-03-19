57 БПЛА атаковали три региона России и Азовское море. Военная операция, день 1120-й

В Севастополе задержали мужчину, который призывал вступить в запрещенные организации «Легион «Свобода России» и «РДК».
Мобилизованных украинцев доставляют на фронт в наручниках, чтобы они не могли сбежать, рассказал ТАСС глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.
Солдаты ВСУ, в том числе из националистического батальона «Айдар» (признан террористическим и запрещен в РФ), пытаются малыми группами сбежать из Гуево Курской области — ТАСС
⚡️В Краснодарском крае обломки беспилотника упали на территорию нефтебазы вблизи станицы Кавказской, в результате чего там произошел пожар, рассказали в местном оперштабе:
«Площадь возгорания 20 кв. м. Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы».
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Зеленского, что Украина «не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты»:
«Не соврал на этот раз. Киевский режим не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания».
Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News обозначил, что российский лидер Владимир Путин не требовал от него прекратить оказание помощи Украине:
«Нет, он не требовал. Мы вообще не говорили о помощи. Мы говорили о многом, но помощь не обсуждалась».
23 марта в Саудовской Аравии проработают детали прекращения огня на Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News. По его словам, договоренность будет касаться не только ударов по энергетическим объектам, но и по инфраструктуре в целом.
⚡️За ночь средства ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников: 35 над Курской областью, 13 над Орловской, семь над акваторией Азовского моря, один над Тульской областью, один над Брянской.