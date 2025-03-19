57 БПЛА атаковали три региона России и Азовское море. Военная операция, день 1120-й

08:32

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Зеленского, что Украина «не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты»:

«Не соврал на этот раз. Киевский режим не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания».