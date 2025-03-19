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Политика

57 БПЛА атаковали три региона России и Азовское море. Военная операция, день 1120-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1120-й день
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Дмитрий Ягодкин/ТАСС
За ночь средства ПВО уничтожили 35 украинских беспилотников над Курской областью, 13 над Орловской, семь над акваторией Азовского моря, один над Тульской областью, один над Брянской. По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, в Саудовской Аравии 23 марта пройдут переговоры для обсуждения деталей перемирия на Украине. Президент США Дональд Трамп обозначил, что российский лидер Владимир Путин не требовал от него прекратить оказание помощи Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:19

В Севастополе задержали мужчину, который призывал вступить в запрещенные организации «Легион «Свобода России» и «РДК».

09:00

08:57

Мобилизованных украинцев доставляют на фронт в наручниках, чтобы они не могли сбежать, рассказал ТАСС глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

08:55

Солдаты ВСУ, в том числе из националистического батальона «Айдар» (признан террористическим и запрещен в РФ), пытаются малыми группами сбежать из Гуево Курской области — ТАСС

08:44

⚡️В Краснодарском крае обломки беспилотника упали на территорию нефтебазы вблизи станицы Кавказской, в результате чего там произошел пожар, рассказали в местном оперштабе:

«Площадь возгорания 20 кв. м. Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы».

08:42

08:32

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Зеленского, что Украина «не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты»:

«Не соврал на этот раз. Киевский режим не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания».

08:21

Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News обозначил, что российский лидер Владимир Путин не требовал от него прекратить оказание помощи Украине:

«Нет, он не требовал. Мы вообще не говорили о помощи. Мы говорили о многом, но помощь не обсуждалась».

08:13

23 марта в Саудовской Аравии проработают детали прекращения огня на Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News. По его словам, договоренность будет касаться не только ударов по энергетическим объектам, но и по инфраструктуре в целом.

08:07

08:03

⚡️За ночь средства ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников: 35 над Курской областью, 13 над Орловской, семь над акваторией Азовского моря, один над Тульской областью, один над Брянской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1120-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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