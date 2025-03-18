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Политика

Над Россией уничтожили 46 беспилотников. Военная операция, день 1119-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1119-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 46 беспилотников над регионами России. Президент США Дональд Трамп в преддверии разговора с Владимиром Путиным заявил, что Москва согласится на 30-дневное перемирие на Украине. Bloomberg сообщило, что глава МИД Британии Дэвид Лэмми и глава евродипломатии Кая Каллас 18 марта обсудят конфискацию российских замороженных активов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:32

Пять уголовных дел, связанных с мошенничеством, растратой и другими преступлениями, совершенными при строительстве оборонительных укреплений в Курской области передадут из местного управления МВД в центральный аппарат ведомства, пишет «Коммерсантъ».

8:25

Власти Украины находятся на этапе детального обсуждения размещения в стране миротворцев из других государств, заявил в интервью «РБК-Украина» глава МИД страны Андрей Сибига.

8:20

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми и глава евродипломатии Кая Каллас 18 марта обсудят конфискацию российских замороженных активов, сообщило Bloomberg.

8:16

Разговор с российским президентом Владимиром Путиным состоится 18 марта, уже согласованы «многие элементы финального соглашения», но многие детали остаются нерешенными, заявил Трамп. Он уточнил, речь пойдет о российско-украинском конфликте.

8:10

8:07

Россия согласится на 30-дневное перемирие в конфликте с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп.

8:04

🔴 Средства ПВО уничтожили 46 украинских дронов за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны РФ. 41 БПЛА были сбит над Белгородской областью, по два — над Брянской и Курской областями, еще один — над Орловской.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1119-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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