Над Россией уничтожили 46 беспилотников. Военная операция, день 1119-й

Пять уголовных дел, связанных с мошенничеством, растратой и другими преступлениями, совершенными при строительстве оборонительных укреплений в Курской области передадут из местного управления МВД в центральный аппарат ведомства, пишет «Коммерсантъ».
Власти Украины находятся на этапе детального обсуждения размещения в стране миротворцев из других государств, заявил в интервью «РБК-Украина» глава МИД страны Андрей Сибига.
Глава МИД Британии Дэвид Лэмми и глава евродипломатии Кая Каллас 18 марта обсудят конфискацию российских замороженных активов, сообщило Bloomberg.
Разговор с российским президентом Владимиром Путиным состоится 18 марта, уже согласованы «многие элементы финального соглашения», но многие детали остаются нерешенными, заявил Трамп. Он уточнил, речь пойдет о российско-украинском конфликте.
Россия согласится на 30-дневное перемирие в конфликте с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп.
🔴 Средства ПВО уничтожили 46 украинских дронов за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны РФ. 41 БПЛА были сбит над Белгородской областью, по два — над Брянской и Курской областями, еще один — над Орловской.