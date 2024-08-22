«Просим крымского татарина для жертвоприношения»: в Госдуме попросили полицию проверить ДШРГ «Русич»

Поиск жертвы для ритуала
19 августа в Telegram-канале диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич», которая действовала в составе ЧВК «Вагнер» и ЧВК «Редут», появился пост с просьбой к союзникам предоставить подразделению попавшего в плен украинца для ритуального жертвоприношения:
«Просим союзные подразделения предоставить нам одного пленного хохла (желательно не совсем славянина, а подкопченого, крымского татарина или что-то подобное) для проведения ритуального жертвоприношения Славянским Богам на праздник осеннего равноденствия для подбадривания и укрепления духа нового личного состава подразделения».
22 августа эта запись уже удалена, вместо нее администраторы опубликовали пост с благодарностью за отклики и сообщили, что «задача закрыта».
«Тем временем идет уже десятый год запугивания нас «проверками на экстремизм». Вам самим-то не смешно?» — написано в конце публикации
Кто угрожал проверкой на экстремизм
На следующий день после первой публикации на пост отреагировал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал диким и неприемлемым призыв ДШРГ и сообщил о намерении обратиться в правоохранительные органы, если авторы не удалят запись и не принесут извинения.
«Считаю, что такие дикие посты для жителей Крыма оскорбительны и неприемлемы, поэтому они должны быть немедленно удалены с извинениями. В ином случае буду вынужден обратиться в правоохранительные органы, чтобы провели проверку на экстремизм в отношении инициаторов данного поста», — заявил Шеремет.
Депутат посоветовал «этим неучам» «зарубить себе на носу», что крымские татары — неотъемлемая частью народов, населяющих российский полуостров, на котором главная для всех национальность — крымчанин. При этом Шеремет напомнил, что в 2014 году объединение «Ополчение Крыма», в составе которого была крымско-татарская рота сыграла важную роль в присоединении полуострова к России. В связи с этим, предупредил Шеремет, власти никому не позволят «марать память достойных сынов данного народа, ведя открыто подрывную деятельность и тем самым ослабляя нашу Россию в попытке развести ее сплоченные народы по отдельным национальным квартирам».
«Подрывная деятельность» ДШРГ
22 августа, уже после того как пост исчез из Telegram-канала ДШРГ, депутат рассказал об обращении в полицию. По его словам, он так и не дождался извинений от представителей «Русича».
«Не дождавшись их публичного раскаяния, сегодня направил правоохранителям обращение с просьбой разобраться и провести проверку в отношении данных граждан», — отметил он.
По словам Шеремета, сотрудники оценят действия ДШРГ по части культивирования агрессии и разжигания межнациональной ненависти. Своими действиями, как считает депутат, организация ведет «открытую подрывную деятельность в многонациональном российском обществе».