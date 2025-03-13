«Кто предал нашу страну». В Госдуме добавят сроки для иноагентов

Депутаты Госдумы подготовили законодательные инициативы, «направленные на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов», сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
«Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами»,
— подчеркнул Володин в своем Telegram-канале.
Что предлагается
Первая инициатива предполагает, что иностранными агентами должны признаваться те, кто содействуют исполнению решений международных организаций, в которых не участвует наша страна (Международный уголовный суд и т.д.). В эту же категорию будут зачислены те, кто помогает властям других стран в деятельности против безопасности России и те, кто вовлекает наших соотечественников (в том числе несовершеннолетних) в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред РФ.
Вторая инициатива предлагает ввести для иноагентов возможность судебного разбирательства без участия подсудимого в случае совершения ряда преступлений, в числе которых — публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны; распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитация; уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников; реабилитация нацизма.
Третья инициатива предлагает установить уголовную ответственность со сроком лишения свободы до пяти лет и конфискацией имущества за совершение из корыстных побуждений или по найму следующих преступлений: дискредитация Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям против нашей страны.
Наконец, четвертая инициатива предлагает ввести уголовную ответственность со сроком лишения свободы до семи лет и конфискацией имущества за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Россия.
По словам Вячеслава Володина, принятие законопроектов «позволит защитить нашу страну и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств», а также «пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности России».
Что нового
Первая инициатива расширяет список оснований, по которым в России присваивается статус иностранного агента (федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 255-ФЗ).
Новация второй инициативы состоит в том, чтобы предусмотреть для уехавших за рубеж иностранных агентов возможность судебного разбирательства без участия подсудимых в случае совершения ими преступлений средней тяжести, то есть тех, наказание по которым варьируется в пределах от пяти до десяти лет лишения свободы (ст. 15 УК РФ). В настоящий момент российское законодательство этого не предусматривает, согласно ст. 247 УПК РФ, судебное разбирательство без участия подсудимых возможно лишь по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.
В третьей инициативе предлагается усилить наказание за призывы к введению санкций до пяти лет (сейчас до трех лет, ст. 284.2 УК РФ) и ввести возможность судебной конфискации имущества по этой статье, а также по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 280.3, сейчас конфискация не предусмотрена).
Четвертая инициатива усилит наказание за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Россия (ст. 284.3 УК РФ). Сейчас максимум — пять лет лишения свободы, предлагается до семи лет с конфискацией имущества.
«Враг государства и русского народа»
В Госдуме не в первый раз обращаются к теме иноагентов. Так, в ноябре 2024 года свое мнение по этому вопросу выразил в беседе с «Газетой.Ru» зампред парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Он, в частности, заявил, что иностранный агент «в переводе на русский, фактически, враг государства, враг русского народа». Кроме того, «каждый человек на планете должен знать, что этот человек (иноагент. — «Газета.Ru») — враг России и слова его наносят ущерб Российской Федерации». По этой причине любое публичное высказывание иностранного агента должно маркироваться соответствующим образом, заключил депутат.