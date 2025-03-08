«На грани провала»: ВСУ грозит окружение в Курской области, военные РФ начали штурм Суджи

Украинские войска в Курской области находятся на грани провала и окружения, сообщает американское издание New York Post. The Telegraph отмечает, что окружение грозит 10 тыс. украинских военных. Минобороны РФ 8 марта отчиталось об освобождении курских деревень Викторовки, Николаевки и Старой Сорочины (они расположены в ряд по берегу реки Малая Локня). А Telegram-канал SHOT отмечает, что ВС России начали штурм захваченного ВСУ города Суджа, бои уже идут в городской черте.

Украинские войска, вероятно, покинут Курскую область России в течение двух недель, сообщает издание New York Post.

«Семимесячная вылазка Украины в российскую Курскую область находится на грани провала после того, как в пятницу войска Москвы прорвали оборонительную линию Киева в районе российского города Суджа», — говорится в публикации.

По словам источников издания, нападение на Курскую область «имеет для Украины политическое значение», однако влечет за собой очень крупные потери, несоизмеримые с предположительной пользой. Кроме того, нахождение украинской группировки в Курской области отвлекает на себя ключевые ресурсы ВСУ и при этом не мешает российским войскам продвигаться на других направлениях.

О том же пишет и Reuters:

«Тысячи украинских солдат, которые прошлым летом вторглись в Курскую область России, почти окружены там российскими войсками, что стало серьезным ударом для Киева, который надеялся использовать свое присутствие там в качестве рычага давления на Москву на любых мирных переговорах».

The Telegraph уточняет, что 10 тысяч украинских военных находятся под угрозой окружения в Курской области.

Младший сержант из украинской армии заявил газете, что Киев рассматривает вывод войск из Курской области, чтобы избежать потерь. «Страх окружения реален», — объяснил он.

По данным The Telegraph, примерно три четверти украинских подразделений в Курской области окружены почти полностью. С остальными силами они связаны лишь небольшим коридором, который находится в зоне видимости российских дронов.

Министерство обороны РФ в сводке от 8 марта сообщило о «продолжении разгрома формирований ВСУ на территории Курской области».

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина», — говорится в публикации.

По данным ведомства, за сутки потери Украины составили более 180 военнослужащих. Кроме того, из строя вывели большое количество бронетехники и оружия: БМП, БТР, самоходные артиллерийские установки, минометы и пр. Уничтожены три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Наступление на Суджу

Российские военные начали наступление на Суджу в Курской области, которую пока занимают ВСУ, сообщил в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. Журналист предположил, что операция по освобождению Курской области «переходит в финальную стадию».

Telegram-канал «Два Майора» перечислил участников операции в Судже. Предположительно, в ней задействованы бойцы спецназа «Ахмат», 30-го мотострелкового полка и подразделений 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Кроме того, в штурме принимают участие добровольцы отряда «Ветераны» и батальона «Восток». В воздухе работают беспилотники группы Моисея.

«Наши освобождают село за селом в Курской области. Готовят котел», — сообщает командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Reuters отмечает, что ситуация в Курской области резко ухудшилась для ВСУ за последние три дня: российские войска разделили украинскую группировку на две части и отрезали ее от основных линий снабжения.

Telegram-канал «Осведомитель» отмечал, что ВСУ были вынуждены пытаться проводить ротации пешком, так как любой транспорт моментально уничтожается российскими дронами, да и сами дороги забиты остовами сгоревшей техники.

Военно-политический эксперт Ян Гагин в интервью РИА Новости пояснил, что до замыкания группировки ВСУ в котел осталось не более 10 км. По его словам, Вооруженные силы Украины на Суджанском направлении лишились возможности для ротации, российские военные контролируют дорогу, по которой ВСУ могли бы получить помощь.

«Я верю Путину». Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с Украиной Президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений во время сегодняшнего брифинга в Белом... 07 марта 23:21

Издание The New York Post отмечает, что у украинского командования «нет точной информации» о том, что происходит с группировкой ВСУ в Курской области.

Отчасти это может быть связано с тем, что накануне США прекратили предоставлять Украине разведывательную информацию и данные со спутников. На вчерашнем брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что «Путин бьет их [ВСУ] сильнее, чем обычно. Но, вероятно, любой на его месте поступил бы так же».