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Политика

Дрон атаковал НПЗ в Ленобласти. Военная операция, день 1109-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1109-й день
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Александр Полегенько/ТАСС
Ночью средства ПВО уничтожили 26 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем, три над Брянской областью и по одному над Ленинградской и Ярославской областями. По словам губернатора Ленобласти, дрон сбили на подлете к нефтеперерабатывающему заводу «Киришинефтеоргсинтез». Обломки БПЛА повредили внешнюю конструкцию резервуара. Росавиация накладывала ограничения на работу аэропортов в Санкт-Петербурге, Ярославле, Владикавказе и Грозном. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:36

ВС РФ начали усиливать наступление на поле боя, а также увеличили мощность комбинированных ударов ракетами и дронами после прекращения США передачи Украине военной помощи, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

09:28

Некоторые представители Республиканской партии потребовали от Трампа возобновить военную помощь Украине и снова начать передавать им разведданные, сообщила газета The Hill.

09:08

Президент США Дональд Трамп преподнес России «подарок», отвернувшись от Европы, пишет газета The New York Times:

«На протяжении десятилетий основной целью Советского Союза было «отделение» Соединенных Штатов от Европы. Отделение, как это называлось, должно было разрушить западный альянс, который не давал советским танкам катиться по прусским равнинам. Теперь, всего за несколько недель, президент Трамп преподнес Москве подарок, которого она была лишена во время холодной войны и после нее».

09:01

В Одессе обнаружили повреждения на объектах критической инфраструктуры, заявили в Telegram-канале украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

08:49

Росавиация накладывала ограничения на работу аэропортов в Грозном, Владикавказе, Санкт-Петербурге и Ярославле.

08:42

В Белгородской области ВСУ атаковали автомобиль с помощью беспилотника, пострадал мирный житель, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

08:30

08:21

Украинки стали интересоваться возможностью получения отсрочки от мобилизации в ВСУ, поскольку повестки вручают даже беременным и женщинам старше 50 лет, выяснило РИА Новости.

08:13

❗️Украинские беспилотники попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Киришском районе Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко:

«Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Жертв нет».

08:07

⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник: 26 над Краснодарским краем, три над Брянской областью и по одному над Ленинградской и Ярославской областями.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1109-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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