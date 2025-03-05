Трамп заявил, что Украина готова к переговорам. Военная операция, день 1106-й

8:10

Заявления президент США Дональда Трампа об украинском конфликте:

— я получил важное письмо от Зеленского, Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира;

— Зеленский заявил в своем послании о том, что Украина готова в любое время подписать сделку по ресурсам;

— США получили от России «убедительные сигналы» о том, что она готова к миру;

— пора остановить это безумие, настало время для диалога с обеими сторонами.