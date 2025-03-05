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Политика

Трамп заявил, что Украина готова к переговорам. Военная операция, день 1106-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1106-й день
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Александр Река/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили восемь беспилотников над российскими регионами. Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского письмо c утверждением о готовности к переговорам. Газета Daily Mail сообщила, что США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:31

Дональд Трамп добивается «более масштабной и благоприятной» сделки по редкоземельным металлам с Киевом, параметры соглашения могут измениться, сообщает CBS.

9:20

В Лондоне и Киеве не уверены в том, что попытка украинского президента Владимира Зеленского примириться с американским коллегой Дональдом Трампом сработала, пишет The Telegraph.

9:08

лава МИД Японии Такэси Ивая заявил, что Токио считает главным достижение долгосрочного и справедливого мира на Украине и, «исходя из этого, намерен продолжать поддержку Украины и санкции против России».

8:56

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине, заявив, что без поставок оружия со стороны США и их союзников боевые действия могли бы не начаться.

8:45

8:32

Президент США Дональд Трамп хочет заставить украинского коллегу Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Для этого он использует метод «кнута и пряника», заявил старший советник президента Джейсон Миллер.

8:24

США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной, пишет Daily Mail. По данным издания, Центр правительственной связи Британии, разведывательные агентства и соответствующие подразделения британского оборонного ведомства получили приказ, запрещающий передачу разведданных Вашингтона.

8:19

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал готовность украинского коллеги Владимира Зеленского возобновить переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, пишет французская газета Le Monde.

8:16

Взрывы произошли ночью в Одессе. МВД Украины заявило о масштабных разрушениях, повреждена критическая инфраструктура.

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что часть города осталась без света, воды и тепла.

8:10

Заявления президент США Дональда Трампа об украинском конфликте:

— я получил важное письмо от Зеленского, Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира;

— Зеленский заявил в своем послании о том, что Украина готова в любое время подписать сделку по ресурсам;

— США получили от России «убедительные сигналы» о том, что она готова к миру;

— пора остановить это безумие, настало время для диалога с обеими сторонами.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников над территорией России, сообщили Минобороны РФ. По три дрона сбили над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Курской и Брянской областями.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1106-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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