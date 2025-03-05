Трамп заявил, что Украина готова к переговорам. Военная операция, день 1106-й

Дональд Трамп добивается «более масштабной и благоприятной» сделки по редкоземельным металлам с Киевом, параметры соглашения могут измениться, сообщает CBS.
В Лондоне и Киеве не уверены в том, что попытка украинского президента Владимира Зеленского примириться с американским коллегой Дональдом Трампом сработала, пишет The Telegraph.
лава МИД Японии Такэси Ивая заявил, что Токио считает главным достижение долгосрочного и справедливого мира на Украине и, «исходя из этого, намерен продолжать поддержку Украины и санкции против России».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине, заявив, что без поставок оружия со стороны США и их союзников боевые действия могли бы не начаться.
Президент США Дональд Трамп хочет заставить украинского коллегу Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Для этого он использует метод «кнута и пряника», заявил старший советник президента Джейсон Миллер.
США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной, пишет Daily Mail. По данным издания, Центр правительственной связи Британии, разведывательные агентства и соответствующие подразделения британского оборонного ведомства получили приказ, запрещающий передачу разведданных Вашингтона.
Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал готовность украинского коллеги Владимира Зеленского возобновить переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, пишет французская газета Le Monde.
Взрывы произошли ночью в Одессе. МВД Украины заявило о масштабных разрушениях, повреждена критическая инфраструктура.
Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что часть города осталась без света, воды и тепла.
Заявления президент США Дональда Трампа об украинском конфликте:
— я получил важное письмо от Зеленского, Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира;
— Зеленский заявил в своем послании о том, что Украина готова в любое время подписать сделку по ресурсам;
— США получили от России «убедительные сигналы» о том, что она готова к миру;
— пора остановить это безумие, настало время для диалога с обеими сторонами.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников над территорией России, сообщили Минобороны РФ. По три дрона сбили над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Курской и Брянской областями.