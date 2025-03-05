«Пригожин рвался к ядерной кнопке». Лукашенко раскрыл свою роль в срыве мятежа

Александр Лукашенко рассказал о своей роли в предотвращении продвижения ЧВК «Вагнер» к Москве в 2023 году. Белорусский президент заявил, что убедил Евгения Пригожина отказаться от попытки захватить «ядерную кнопку» и развернуть свои силы, предотвратив таким образом возможный захват ядерного оружия. В интервью американскому блогеру Лукашенко также отметил, что был готов направить лучшие спецподразделения на защиту Москвы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2023 году ему удалось убедить основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина остановить продвижение его колонн в сторону Москвы. По словам Лукашенко, он объяснил Пригожину, что тот не добьется своих целей по захвату «ядерной кнопки».

Лукашенко отметил, что западные страны опасались, что Пригожин может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие. Он подчеркнул, что убедил Пригожина в невозможности достижения его целей, после чего тот развернул свои силы.

«Пригожин рвался к ядерной кнопке. <...> Мне удалось убедить Пригожина, что он не добьется своих целей. Они шли мимо Белоруссии на Москву, и тогда они развернулись», — сказал он в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Белорусский лидер подчеркнул, что был готов направить на защиту Москвы лучшие боевые спецподразделения страны. Он также отметил, что Пригожин должен был понимать: его уничтожат не только российские силы, но и американцы с англичанами. По словам Лукашенко, его действия были высоко оценены на Западе, включая спецслужбы США и Великобритании. Он утверждает, что его усилия предотвратили возможный захват ядерного оружия и свержение власти, что могло бы привести к серьезным геополитическим последствиям.

Мятеж Пригожина

В конце июня 2023 года в России произошел неожиданный и стремительный мятеж, организованный частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» под предводительством Евгения Пригожина. Конфликт возник на фоне обострения отношений между Пригожиным и Минобороны РФ, что привело к открытым обвинениям в адрес тогдашнего министра Сергея Шойгу и других высокопоставленных военных чиновников.

23 июня Пригожин заявил о якобы нанесенном российскими войсками ударе по лагерям ЧВК «Вагнер», что, по его словам, стало поводом для начала «марша справедливости». На следующий день бойцы «Вагнера» быстро захватили ключевые объекты в Ростове-на-Дону, включая военные базы и административные здания.

Продвигаясь далее, они без значительного сопротивления прошли через Воронежскую и Липецкую области, направляясь к Москве. В нескольких регионах, включая столицу, был введен режим контртеррористической операции.

В критический момент, когда ситуация могла перерасти в масштабный вооруженный конфликт, президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил посредником. По его инициативе были проведены переговоры с Пригожиным, в результате которых была достигнута договоренность о прекращении мятежа. Пригожин согласился остановить продвижение своих войск и вернуться в места постоянной дислокации. В обмен на это было обещано прекращение уголовного преследования и возможность свободно покинуть Россию.

Ядерное оружие в Белоруссии

Лукашенко ранее заявлял, что в случае нападения на Белоруссию он будет готов применить ядерное оружие. Глава государства напомнил, что Россия внесла поправки в ядерную доктрину, согласно которым нападение на Россию и Белоруссию может привести к использованию ядерного оружия. В сентябре 2024 года на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию об этом заявил президент России Владимир Путин.

«С белорусской стороной все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — говорил Путин.

В декабре 2024 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о размещении российских тактических ядерных вооружений на территории Белоруссии. В рамках этого соглашения обсуждалось также размещение гиперзвуковых ракет «Орешник» в Белоруссии.