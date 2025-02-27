«Кто ж тебе поверит»: Шойгу ответил пословицей на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, комментируя обсуждение гарантий безопасности по конфликту на Украине, вспомнил пословицу: «единожды солгавши, кто ж тебе поверит». По его словам, Киев нарушал договоренности уже дважды. Шойгу привел в пример Минские соглашения и договор по урегулированию политического кризиса, принятый в 2014 году. В Европе при этом все еще активно обсуждают будущие гарантии безопасности, но признают, что для их обеспечения необходимо участие США.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал обсуждение гарантий безопасности по конфликту на Украине.

«Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине — уже дважды», — отметил он.

Шойгу напомнил про соглашение по урегулированию политического кризиса на Украине, принятое в феврале 2014 года при участии Виктора Януковича, которое инициировало досрочные президентские выборы в стране. По словам секретаря Совбеза, эти гарантии «прожили аж целых три часа».

Также Шойгу вспомнил и о Минских соглашениях, которые были приняты в 2014 году. Они, как призналась в 2022-м экс-канцлер Германии Ангела Меркель, были попыткой «дать Украине время», чтобы стать сильнее.

Что в Европе говорят о гарантиях безопасности?

В ЕС уже заявили, что готовы «взять на себя большую ответственность за безопасность Европы».

«Мы должны быть готовы к возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения прочного мира в Украине», — отметил глава Евросовета Антониу Кошта в приглашении лидерам ЕС на специальный саммит 6 марта.

Как пишет журнал The Economist со ссылкой на источники, европейские страны по-прежнему продолжают обсуждать отправку на Украину своего военного контингента «для обеспечения любого будущего мирного соглашения». По данным издания, Франция и Великобритания планируют развернуть свои войска не на линии боевого соприкосновения, а в городах, портах, на украинских атомных электростанциях и других объектах инфраструктуры.

Газета The Wall Street Journal при этом сообщала, что Париж и Лондон рассматривают возможность отправить на Украину до 30 тысяч миротворцев. При этом Британия и Франция хотят использовать американский военный потенциал для защиты своих военных от угроз. Речь идет о находящихся в Европе американских системах ПВО, уточнили собеседники издания.

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В конце января высокопоставленный британский чиновник заявил газете The Times, что Европа могла бы и сама сформировать наземные силы, однако министрам все равно пришлось бы попросить США обеспечить «воздушное прикрытие». Другой европейский дипломат также утверждал, что участие Вашингтона в гарантиях безопасности необходимо, так как у него «есть возможности, которых не хватает всей Европе».

Что думает Америка?

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтон не намерен предлагать украинским властям какие-то новые гарантии безопасности, этим должна заниматься Европа. По его словам, основная цель США на Украине — положить конец кровопролитию, вторая же — возместить затраченные на помощь Киеву средства.

«Для Украины это тоже отличная сделка, потому что мы приедем туда. И мы будем там работать. <...> Знаете, это своего рода автоматическая безопасность, потому что никто не захочет связываться с нашими людьми, когда мы будем там. <...> Но Европа будет очень внимательно следить за этим. Я знаю, что Великобритания и Франция <...> вызвались разместить так называемых миротворцев на месте, и я думаю, что это хорошо», — отметил Трамп.

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Газета The New York Times при этом сообщила, что представители США усиленно пытались исключить пункт о гарантиях безопасности из проекта соглашения с Украиной по полезным ископаемым. Копия соглашения, которую получило издание, включала предложение, что США «поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира». В предыдущих проектах фраза о гарантиях безопасности отсутствовала, она была добавлена только в черновиках на поздних этапах переговоров.

NYT уточняет, что пока неясно, подразумевает ли новая формулировка поддержку Вашингтоном уже предложенных гарантий безопасности, включая размещение европейского военного контингента на Украине.

Однако украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, так как Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона, там хотят договариваться и с другими партнерами.

При этом он отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось «хотя бы понимание», что оно может являться частью возможных гарантий безопасности.