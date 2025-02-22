«Прикусить язык и примолкнуть»: в Госдуме призвали польского премьера не грозить России

Премьер-министр Польши Дональд Туск поделился идеями, как Евросоюзу усилить позиции в конфликте России и Украины. Его план предполагает изъятие замороженных на счетах в Европе российских активов и использование этих средств на помощь Киеву. В Госдуме предупредили, что Москва может расценить политический демарш польского премьера как вызов и открытую угрозу.

Польский премьер Дональд Туск написал в соцсети Х, что Евросоюзу необходимо перестать вести пустые разговоры и начать действовать по украинскому вопросу.

Опубликованный план Туска состоит из трех пунктов . Во-первых, он предлагает «профинансировать помощь Украине за счет замороженных российских активов». Во-вторых, усилить воздушную охрану, защиту Балтии и границ Евросоюза с Россией. В-третьих, принять на уровне ЕС новые фискальные правила, которые позволят увеличить расходы на безопасность и оборону содружества.

Перед этим польский премьер предупреждал о том, что дела на Украине идут плохо.

«Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями. И пусть никто не делает вид, что не понимает этого», — отмечал Туск.

«Нагнетание антироссийской истерии»

На публикации Туска отозвался депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию, пока Россия не расценила его политический демарш как вызов и открытую угрозу», — заявил Шеремет.

По мнению парламентария, страны Западной Европы придерживаются курса «лютой русофобской политики» и полностью дискредитировали себя финансовыми обязательствами в военно-экономической сфере по отношению к «киевскому режиму».

«Они стали похожи на глупого и самоуверенного астматика, тягающегося с опытным атлетом на марафонской дистанции», — добавил депутат.

Европа в шоке

Поводом для беспокойства со стороны Туска стали резкие изменения во внешней политике США в отношении Украины — они шокировали европейских чиновников и побудили их задуматься об усилении поддержки Киева со стороны ЕС и дальнейшем ужесточении позиции в адрес России.

Прежде всего, речь идет о состоявшихся 18 февраля переговорах России и США в Эр-Рияде. После них стало понятно, что со стороны Вашингтона произошла полноценная переоценка ситуации на Украине. Прежней широкой поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов, очевидно, уже не будет.

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Перед этим между президентами США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, который также негативно восприняли в Польше.

«Мы не сомневаемся, что угроза для Европы исходит от России Владимира Путина. Телефонный звонок Трампа Путину был ошибкой», — заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

При этом внутри Евросоюза существуют и более критические мнения на этот счет. Так, финский депутат Европарламента Мика Аалтола заявил, что Трамп теперь уделяет приоритетное внимание вопросам безопасности России, а не Украины. По его словам, американский президент дал ЕС всего три недели на «согласование условия капитуляции Украины».

«Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы», — написал Аалтола.

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В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что истинной причиной российско-украинского конфликта является не сама Украина, а территория, используемая как поле противостояния между НАТО и Россией. Он раскритиковал наивность западных политиков, считавших, что Россия не отреагирует на угрозы и останется пассивным наблюдателем. По словам Орбана, попытка Запада расширить влияние НАТО на восток провалилась, и Украина, в конечном итоге, снова станет буферной зоной между Россией и альянсом.