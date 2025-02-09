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Политика

Над Россией уничтожили 35 беспилотников. Военная операция, день 1082-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1082-й день
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Работа понтонеров по наведению переправ в Курской области

Владимир Гердо/ТАСС
Взрывы произошли в Киеве. Средства ПВО за ночь сбили 35 беспилотников над российскими регионами. Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине. Трамп пообещал, что Вашингтон даст Киеву гарантии безопасности в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:53

Президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу заняться организацией переговоров по Украины, пишет газета New York Post.

9:42

В Тульской области не зафиксировали пострадавших и разрушений после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

9:30

9:21

Владимир Зеленский сам ответил, как быстро можно покончить с конфликтом на Украине, когда заявил, что киевский режим ни дня не продержится без помощи США, сказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

9:10

🔴 Женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.

8:58

Париж официально поддерживает неонацизм, который расцвел на Украине и уже мутировал в терроризм, заявила в интервью РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова.

8:47

Президент США Дональд Трамп призвал начать организовывать встречи по завершению конфликта на Украине, уточнив, что у него есть конкретный план по урегулированию, пишет газета New York Post со ссылкой на интервью политика.

8:36

🔴 Средства ПВО уничтожили беспилотник над Ленинградской областью — Минобороны РФ

8:25

США дадут Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу, такими условиями возможной сделки двух стран поделился американский президент Дональд Трамп в интервью New York Post.

8:21

Посол Украины в Польше Василий Боднар допустил возможность разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

8:14

Взрывы ночью произошли в Киеве, сообщил телеканал ТСН.

Также украинские СМИ писали о взрывах в Николаеве, Одессе, Луцке, Дубно, Обухове и Вышгороде.

8:10

8:07

Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре пути урегулирования конфликта на Украине.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников над регионами России: 18 — над Курской областью, по четыре — над Орловской областью и Краснодарским краем, по три — над Воронежской и Ростовской областями, по одному — над Брянской и Тульской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1082-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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