Над Россией уничтожили 35 беспилотников. Военная операция, день 1082-й

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников над регионами России: 18 — над Курской областью, по четыре — над Орловской областью и Краснодарским краем, по три — над Воронежской и Ростовской областями, по одному — над Брянской и Тульской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.