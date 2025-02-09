Президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу заняться организацией переговоров по Украины, пишет газета New York Post.
В Тульской области не зафиксировали пострадавших и разрушений после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Владимир Зеленский сам ответил, как быстро можно покончить с конфликтом на Украине, когда заявил, что киевский режим ни дня не продержится без помощи США, сказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Париж официально поддерживает неонацизм, который расцвел на Украине и уже мутировал в терроризм, заявила в интервью РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент США Дональд Трамп призвал начать организовывать встречи по завершению конфликта на Украине, уточнив, что у него есть конкретный план по урегулированию, пишет газета New York Post со ссылкой на интервью политика.
США дадут Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу, такими условиями возможной сделки двух стран поделился американский президент Дональд Трамп в интервью New York Post.
Посол Украины в Польше Василий Боднар допустил возможность разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Взрывы ночью произошли в Киеве, сообщил телеканал ТСН.
Также украинские СМИ писали о взрывах в Николаеве, Одессе, Луцке, Дубно, Обухове и Вышгороде.
Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре пути урегулирования конфликта на Украине.
🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников над регионами России: 18 — над Курской областью, по четыре — над Орловской областью и Краснодарским краем, по три — над Воронежской и Ростовской областями, по одному — над Брянской и Тульской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.