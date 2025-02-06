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Политика

Над регионами России сбили 28 украинских БПЛА. Военная операция, день 1079-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1079-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
Дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 28 украинских беспилотников минувшей ночью. Почти половину аппаратов сбили над акваторией Азовского моря, другие БПЛА нейтрализовали в Ростовской и Астраханской областях, а также на Кубани. В аэропорту Волгограда отменили временные ограничения на работу. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:28

08:18

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

08:14

Угрозу атаки БПЛА отменили в Ахтубинском районе. Ночью беспилотники ВСУ пытались атаковать Астраханскую область.

08:12

Росавиация сообщила об отмене введенных накануне вечером временных ограничений в работе аэропорта Волгограда.

«В период действия временных ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Волгоград. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — уточнили в ведомстве.

08:08

Над российскими регионами сбили 28 украинских беспилотников минувшей ночью, сообщило Минобороны. Тринадцать аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Краснодарского края и один — над территорией Астраханской области.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1079-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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