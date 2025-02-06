Над регионами России сбили 28 украинских БПЛА. Военная операция, день 1079-й

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Угрозу атаки БПЛА отменили в Ахтубинском районе. Ночью беспилотники ВСУ пытались атаковать Астраханскую область.
Росавиация сообщила об отмене введенных накануне вечером временных ограничений в работе аэропорта Волгограда.
«В период действия временных ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Волгоград. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — уточнили в ведомстве.
Над российскими регионами сбили 28 украинских беспилотников минувшей ночью, сообщило Минобороны. Тринадцать аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Краснодарского края и один — над территорией Астраханской области.