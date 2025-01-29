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Политика

Более 100 БПЛА пытались атаковать Россию. Военная операция, день 1071-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1071-й день
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Эрик Романенко/ТАСС
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 104 беспилотника над российскими регионами. В Смоленской области дрон сбили при попытке атаковать объект ядерной энергетики. В Нижегородской обломки дрона упали на одно из предприятий, начался пожар. Axios сообщил, что американские военные перебросили из Израиля в Польшу около 90 противоракет для ЗРК Patriot для доставки на Украину. По данным AP, украинские чиновники могут лишиться зарплат из-за заморозки Госдепом программ помощи другим странам. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:45

8:39

Смоленская АЭС сообщила, что работает в штатном режиме на фоне атаки БПЛА на регион.

8:31

Один человек ранен в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:25

ЕС не будет полностью запрещать импорт сжиженного природного газа из РФ в рамках нового пакета санкций, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

8:20

В настоящее время украинский лидер Владимир Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, он рассказал о ходе мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году и пояснил, почему, с его точки зрения, представители Киева отказались от них.

8:17

Американские военные перебросили из Израиля в Польшу около 90 противоракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot для доставки на Украину, сообщает Axios со ссылкой на источники.

8:13

🔴 В Смоленской области беспилотник сбит при попытке нападения на объект ядерной энергетики, сообщил губернатор Василий Анохин.

8:12

🔴 Обломки беспилотника упали на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны в Нижегородской области, из-за чего возникло возгорание, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным пострадавших нет», — написал он.

8:10

8:07

Члены правительства Украины могут лишиться зарплат из-за заморозки Госдепартаментом программ помощи другим странам, сообщает Associated Press. Агентство при этом не уточняет, какие средства Госдеп выделял на зарплаты госслужащих Украины.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотника над российскими регионами: 47 — над Курской областью, 27 — над Брянской, 11 — над Смоленской, семь — над Тверской, четыре — над Белгородской, по три – над Нижегородской и Калужской, по одному — над Ростовской и Ленинградской областями, сообщили Минобороны РФ.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1071-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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