Более 100 БПЛА пытались атаковать Россию. Военная операция, день 1071-й

Один человек ранен в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ЕС не будет полностью запрещать импорт сжиженного природного газа из РФ в рамках нового пакета санкций, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.
В настоящее время украинский лидер Владимир Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, он рассказал о ходе мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году и пояснил, почему, с его точки зрения, представители Киева отказались от них.
Американские военные перебросили из Израиля в Польшу около 90 противоракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot для доставки на Украину, сообщает Axios со ссылкой на источники.
🔴 В Смоленской области беспилотник сбит при попытке нападения на объект ядерной энергетики, сообщил губернатор Василий Анохин.
🔴 Обломки беспилотника упали на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны в Нижегородской области, из-за чего возникло возгорание, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным пострадавших нет», — написал он.
Члены правительства Украины могут лишиться зарплат из-за заморозки Госдепартаментом программ помощи другим странам, сообщает Associated Press. Агентство при этом не уточняет, какие средства Госдеп выделял на зарплаты госслужащих Украины.
🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотника над российскими регионами: 47 — над Курской областью, 27 — над Брянской, 11 — над Смоленской, семь — над Тверской, четыре — над Белгородской, по три – над Нижегородской и Калужской, по одному — над Ростовской и Ленинградской областями, сообщили Минобороны РФ.