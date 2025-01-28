Над Россией уничтожили пять украинских БПЛА. Военная операция, день 1070-й

Украина тратила полученные от Американского агентства по международному развитию (USAID) средства на съемки телевизионных шоу, заявил депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий. По его словам, деньги вложили в съемку ток-шоу на YouTube «Эбаут», в документальный фильм «Тесто» и в поддержку музыкального дуэта TVORCHI.
⚡️На подлете к Смоленску сбили украинские беспилотники, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
«Пострадавших и разрушений на земле нет. Специалисты оперативных служб работают на местах падения обломков», — говорится в сообщении.
Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать «Северные потоки», поскольку они якобы создают серьезную угрозу для его страны, а также для Украины, Словакии и других государств Центральной Европы.
Правительство Южной Кореи серьезно отнеслось к предупреждениям РФ в отношении военных поставок Украине, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в беседе с «Известиями»:
«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне».
По его словам, большинство корейцев негативно относятся к таким поставкам.
⚡️ В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников: по два над Белгородской и Брянской областями и один над Крымом.