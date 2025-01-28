Над Россией уничтожили пять украинских БПЛА. Военная операция, день 1070-й

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Правительство Южной Кореи серьезно отнеслось к предупреждениям РФ в отношении военных поставок Украине, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в беседе с «Известиями»:

«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне».

По его словам, большинство корейцев негативно относятся к таким поставкам.