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Политика

Над Россией уничтожили пять украинских БПЛА. Военная операция, день 1070-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1070-й день
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Алексей Коновалов/ТАСС
Ночью средства ПВО уничтожили по два украинских беспилотника над Белгородской и Брянской областями и один над Крымом. «Новости Live» сообщило о взрыве в Одессе, а «Общественное» пишет о взрыве в Харькове. Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что правительство Южной Кореи серьезно восприняло предупреждения РФ в отношении военных поставок Украине, а корейцы негативно относятся к передаче подобной помощи. Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать «Северные потоки» из-за угрозы для Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:40

08:36

Украина тратила полученные от Американского агентства по международному развитию (USAID) средства на съемки телевизионных шоу, заявил депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий. По его словам, деньги вложили в съемку ток-шоу на YouTube «Эбаут», в документальный фильм «Тесто» и в поддержку музыкального дуэта TVORCHI.

08:28

⚡️На подлете к Смоленску сбили украинские беспилотники, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Пострадавших и разрушений на земле нет. Специалисты оперативных служб работают на местах падения обломков», — говорится в сообщении.

08:25

Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать «Северные потоки», поскольку они якобы создают серьезную угрозу для его страны, а также для Украины, Словакии и других государств Центральной Европы.

08:23

08:21

«Общественное» пишет о взрыве в Харькове.

08:17

«Новости Live» сообщило о взрыве в Одессе.

08:13

Правительство Южной Кореи серьезно отнеслось к предупреждениям РФ в отношении военных поставок Украине, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в беседе с «Известиями»:

«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне».

По его словам, большинство корейцев негативно относятся к таким поставкам.

08:07

⚡️ В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников: по два над Белгородской и Брянской областями и один над Крымом.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1070-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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