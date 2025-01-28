«Такое скопление — это странно»: Украина стянула к границе с Белоруссией тысячи военных

Украина стянула к белорусским рубежам контингент из 15 тысяч военнослужащих, хотя тенденции к обострению обстановки в настоящий момент нет. Об этом заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский. Незадолго до того в Белоруссии предупреждали о возможности захвата одного из районов страны экстремистами, которые планируют объявить эту территорию «свободной» и потребовать введения туда западных войск.

28 января представители СМИ из Белоруссии, России, США, Франции, Китая и Польши побывали на территории нефункционирующего в настоящее время пункта пропуска «Новая гута» на белорусско-украинской границе (он был закрыт в феврале 2022 года после начала СВО). Поездка состоялась после того, как на запрет посещения приграничных территорий президенту Александру Лукашенко пожаловались журналисты, приехавшие освещать выборы главы государства.

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Лукашенко отреагировал на это эмоционально.

«Я говорю: «Ребята, вы чего? Вы позвали журналистов и им запрещаете что-то делать в Беларуси. Они же теракты не совершают? — Нет. — Так чего вы им запрещаете? Немедленно позвоните. Если они хотят — пусть едут, снимают. Но предупредите, что к границе желательно не приближаться», — заявил Александр Лукашенко (цитата по БелТА).

Обстановку на границе с Украиной он назвал «не чрезвычайной, но напряженной».

В поездке журналистов сопровождал официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский. По его словам, ситуация на белорусско-украинской границе имеет тенденцию к нормализации.

«В настоящее время обстановка [на границе с Украиной] контролируемая. Органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя бдительности», — пояснил он.

По словам Бычковского,

вблизи границы Белоруссии находятся около 15 тысяч военнослужащих Украины — представители вооруженных сил, нацгвардии, полиции и территориальной обороны страны.

Они «в большей степени ведут себя спокойно, профессионально».

При этом в 2024 году со стороны Украины в Белоруссию неоднократно заходили «люди в форме» для порчи пограничных знаков. «Таких провокаций было где-то около сорока», — сказал Бычковский.

Он также отметил, что полеты беспилотников с украинской стороны не прекращаются практически ни на день: в 2024 году белорусскими пограничниками было обнаружено более 350 дронов, не менее 20 раз они залетали в воздушное пространство Белоруссии. Ни к каким серьезным инцидентам это не приводило.

«Демонстрация силы»

Скопление 15 тысяч солдат ВСУ на границе с Белоруссией является демонстрацией силы, заявил в беседе с News.ru депутат Госдумы, член парламентского комитета по обороне Андрей Колесник.

«Оторвать 15 тысяч человек от ведения реальных боевых действий — это странно. Это создает напряженность.

ВСУ обозначают свои возможности, что они готовы воевать где угодно: в Курске, в Белоруссии, несколько фронтов открыто. Они демонстрируют свои возможности по силе и количеству вооруженных сил», — пояснил депутат.

При этом он выразил уверенность, что скопление ВСУ на границе с Белоруссией вряд ли приведет к обострению, так как в противном случае украинская армия рискует «наглухо увязнуть».

«Проявляйте бдительность»

Незадолго до того президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан Белоруссии проявлять бдительность, так как вблизи границ страны находятся «вооруженные группы», которые продолжают стремиться к захвату части территории.

«Они не оставили намерение захватить какой-либо участок земли и выдвинуть нам условия. Этого допустить нельзя. Поэтому, если что-то идет не так, дайте нам знать. (…) Вам тоже следует заботиться о мире и безопасности. Это сейчас для нас приоритет», — заявил Лукашенко 21 января на встрече с работниками Минского автозавода.

О том же говорил и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. В интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» он заявил, что находящиеся за рубежом и поддерживаемые Западом белорусские экстремисты планируют захват приграничного района страны с тем, чтобы провозгласить эту территорию «свободной» для введения туда западными странами некоего «миротворческого контингента».

Вольфович указал, что в рамках «антибелорусской кампании» продолжается поддержка радикальной оппозиции ради свержения действующей власти. По его словам, подготовка «боевиков» ведется в Польше и на территории Украины с привлечением западных специалистов.