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Политика

Украинский беспилотник сбили над Брянской областью. Военная операция, день 1067-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1067-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Минувшей ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. В результате ЧП пострадавших и разрушений нет. ВС России осталось приблизительно пять километров до границ Днепропетровской области. Экипаж вертолета Ка-52М сорвал ротацию ВСУ в Курской области. США приостановили на 90 дней почти все программы финансовой помощи другим странам, включая Украину. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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10:06

Добровольцы смогут получать удостоверения ветеранов боевых действий единого образца в беззаявительном порядке, сообщили в правительстве.

09:45

09:33

Часть абонентов в Черкассах и Черкасской области осталась без света, сообщило украинское издание «Страна.ua».

09:12

Вышка сотовой связи получила повреждения под Херсоном на подконтрольной ВСУ территории, сообщил назначенный украинскими властями глава областной администрации Александр Прокудин.

08:49

Воздушную тревогу второй раз за сутки объявили в Киевской области. Сирены прозвучали также в нескольких районах Черкасской области, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

08:34

Расчет БПЛА «Суперкам» выявил замаскированную технику и пункты временно дислокации подразделений ВСУ и передал их координаты в пункт управления. Обнаруженные цели уничтожили, сообщило Минобороны.

08:24

Два человека погибли и 14 пострадали за прошедшие сутки в результате обстрелов Горловки со стороны ВСУ. Мэр города Иван Приходько уточнил, что повреждения получили два частных дома, пять многоквартирных, два социальных объекта, общественное здание, а также газопровод, теплотрасса и три автомобиля.

08:18

08:16

Двое жителей Горловки пострадали в результате детонации суббоеприпаса ВСУ типа «колокольчик» вечером 24 января, сообщил мэр города Иван Приходько.

08:12

Производственный объект получил повреждения из-за работы системы ПВО в Киевской области, сообщил врио председателя областной военной администрации Николай Калашник.

08:09

Госдеп США приостановил на 90 дней почти все программы финансовой помощи другим странам, в том числе Украине, сообщила газета Politico.

08:06

❗️ Экипаж вертолета Ка-52М сорвал ротацию украинских военных в Курской области, сообщило Минобороны.

08:03

ВС России осталось до границ Днепропетровской области примерно 5 км от передовых позиций за взятым под контроль Кураховом, рассказал РИА Новости командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик.

08:01

Украинский беспилотник минувшей ночью уничтожили в Брянской области, сообщило Минобороны. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал, разрушений нет.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1067-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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