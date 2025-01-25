Украинский беспилотник сбили над Брянской областью. Военная операция, день 1067-й

Добровольцы смогут получать удостоверения ветеранов боевых действий единого образца в беззаявительном порядке, сообщили в правительстве.
Часть абонентов в Черкассах и Черкасской области осталась без света, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Вышка сотовой связи получила повреждения под Херсоном на подконтрольной ВСУ территории, сообщил назначенный украинскими властями глава областной администрации Александр Прокудин.
Воздушную тревогу второй раз за сутки объявили в Киевской области. Сирены прозвучали также в нескольких районах Черкасской области, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Расчет БПЛА «Суперкам» выявил замаскированную технику и пункты временно дислокации подразделений ВСУ и передал их координаты в пункт управления. Обнаруженные цели уничтожили, сообщило Минобороны.
Два человека погибли и 14 пострадали за прошедшие сутки в результате обстрелов Горловки со стороны ВСУ. Мэр города Иван Приходько уточнил, что повреждения получили два частных дома, пять многоквартирных, два социальных объекта, общественное здание, а также газопровод, теплотрасса и три автомобиля.
Двое жителей Горловки пострадали в результате детонации суббоеприпаса ВСУ типа «колокольчик» вечером 24 января, сообщил мэр города Иван Приходько.
Производственный объект получил повреждения из-за работы системы ПВО в Киевской области, сообщил врио председателя областной военной администрации Николай Калашник.
Госдеп США приостановил на 90 дней почти все программы финансовой помощи другим странам, в том числе Украине, сообщила газета Politico.
❗️ Экипаж вертолета Ка-52М сорвал ротацию украинских военных в Курской области, сообщило Минобороны.
ВС России осталось до границ Днепропетровской области примерно 5 км от передовых позиций за взятым под контроль Кураховом, рассказал РИА Новости командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик.
Украинский беспилотник минувшей ночью уничтожили в Брянской области, сообщило Минобороны. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал, разрушений нет.