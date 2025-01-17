Великобритания может разместить на Украине военные базы. Военная операция, день 1059-й

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Хабаровска из-за сбора сведений для Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на управлении ФСБ России по Хабаровскому краю.
Порядка двух тысяч военных ВСУ переведут с тыловых должностей в воздушных силах на боевые, заявил депутат Рады Руслан Горбенко.
В сделке, заключенной на 100 лет между Украиной и Великобританией 16 января, есть закрытая часть, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Площадь возгорания на предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА 14 января, значительно снизилась, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Украина намерена сразу после инаугурации Дональда Трампа начать официальные консультации с новыми властями США об украинском конфликте, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Песчаное к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).
Великобритания и Украина договорились углубить сотрудничество в области вооружений для дальних ударов, сообщило британское правительство.
Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, сообщило британское правительство.