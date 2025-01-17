Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Великобритания может разместить на Украине военные базы. Военная операция, день 1059-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1059-й день
close
Станислав Красильников/РИА Новости
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Песчаное к юго-западу от Красноармейска, сообщил украинский аналитический ресурс Deep State. Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Киев намерен сразу после инаугурации Дональда Трампа начать официальные консультации с новыми властями США об украинском конфликте, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:10

8:58

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Хабаровска из-за сбора сведений для Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на управлении ФСБ России по Хабаровскому краю.

8:49

Порядка двух тысяч военных ВСУ переведут с тыловых должностей в воздушных силах на боевые, заявил депутат Рады Руслан Горбенко.

8:40

В сделке, заключенной на 100 лет между Украиной и Великобританией 16 января, есть закрытая часть, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

8:32

Площадь возгорания на предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА 14 января, значительно снизилась, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

8:21

Украина намерена сразу после инаугурации Дональда Трампа начать официальные консультации с новыми властями США об украинском конфликте, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

8:16

Украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Песчаное к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).

8:13

Великобритания и Украина договорились углубить сотрудничество в области вооружений для дальних ударов, сообщило британское правительство.

8:10

8:04

Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, сообщило британское правительство.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1059-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Ракета Илона Маска упала
Маск заявил, что крушение Starship произошло из-за утечки кислорода или топлива
Офис премьера Израиля подтвердил подписание соглашения с ХАМАС
Небензя рассказал, почему Зеленский продолжает воевать
Названы самые безопасные автомобили в мире
Журналисты попытались сорвать последнюю пресс-конференцию Блинкена
Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в ДНР
Юношу дважды за четыре дня спасли от инсульта в российском регионе
Новости и материалы
Населения Китая в 2024 году сократилась на 1,39 млн человек
Из танкера «Волгонефть-239» начали первый этап откачки мазута
Американский генерал назвал главный интерес Запада в конфликте на Украине
Аккаунты россиян на «Госуслугах» ждет дополнительная защита
В запорожском порту создадут таможенный пункт
На Украине назвали число переводимых в боевые части тыловых военных
Россияне пострадали в аварии на Шри-Ланке, потому что водитель уснул за рулем
«Мы маленькие мерзкие дети»: Дэвид Линч был «очень расстроен» миром под конец жизни
17-летняя Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open
Политолог раскрыл неожиданное для Украины последствие подписания договора с Британией
Российские военные уничтожили танк Leopard в Курской области
Словацкий депутат рассказал о нападках из-за поездки в Россию
Автозавод в Калуге готовится к серийному выпуску Haval M6
Бербок резко высказалась о строительстве газопровода «Северный поток — 2»
Власти сообщили, что площадь пожара на предприятии в Энгельсе снизилась
Стоимость дома Ивлеевой с собственной электростанцией упала до 120 млн рублей
На Западе указали на выгоду для России от сокращения поставок нефти и газа Норвегией
Россиянам рассказали, что будет с ценами на новые китайские автомобили
Все новости
Американский генерал назвал «подарком для Кремля» риторику Трампа о Гренландии
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 20 шайб
Ипотеку с низким первоначальным взносом назвали «бомбой» для банков
Россиян предупредили о подорожании импортных вин
Стивен Спилберг почтил память Дэвида Линча: «Я любил фильмы Дэвида»
Самогон, кокаин и мафия: к чему приводили «сухие законы» в царской России и США
105 лет назад в США ввели федеральный запрет на изготовление и продажу спиртного
«Песня — это ребенок»: Игорю Николаеву — 65
«Ваш народ слишком боится умереть»: как Ирак планировал победить США в 1991 году
Операция «Буря в пустыне» по разгрому Ирака началась 29 лет назад
«Проницательный мечтатель»: какие фильмы сделали Дэвида Линча культовым режиссером
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Совместные флотилии и секретные пункты: Киев и Лондон заключили договор о партнерстве на век
Зеленский: в договоре о столетнем партнерстве с Лондоном есть тайные пункты
«Рычаги влияния на Москву». Трамп готовит санкции против России ради мирной сделки
Bloomberg: Трамп готов ужесточить антироссийские санкции ради мирной сделки
«Передал убийце ключи от убежища». СК назвал новых фигурантов по делу генерала Кириллова
В Москве арестованы два новых фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова
Как перевести текст с фото или картинки: 15 лучших сервисов для смартфона и компьютера
Как переводить текст с изображений на телефоне и компьютере
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами