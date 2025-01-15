«Поссорить Ереван и Москву». Сможет ли Запад заменить Армении Россию?

Главы МИД Армении и США подписали документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. Уже на следующий день после этого российскому послу вручили в Армении ноту протеста из-за «неподобающих формулировок российских СМИ». Какую выгоду Ереван постарается извлечь из сотрудничества с Вашингтоном, сможет ли Запад заменить Армении Россию и при чем тут Украина — в материале «Газеты.Ru».

14 января глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне подписали документ о стратегическом партнерстве между двумя странами. Американский госсекретарь назвал это событие «важным достижением» в отношениях двух стран. Он подчеркнул, что США намерены усилить защиту суверенитета Армении в ее международно признанных границах.

close Арарат Мирзоян РИА «Новости»

«Комиссия по стратегическому партнерству обеспечит расширение взаимодействия по ряду направлений: экономика, оборона, безопасность, демократия. Этот документ станет основой для двусторонних отношений», — сказал Блинкен.

Уже на следующий день, 15 января, посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста в связи с появлением в СМИ «нарративов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения». Армянское министерство выразило недовольство репортажем на тему армяно-азербайджанских отношений и решения правительства страны поддержать процесс вступления в ЕС, который вышел 12 января в итоговой программе Дмитрия Киселева на телеканале «Россия-1».

По примеру Украины

Перед подписанием соглашения с США в армянском МИД пояснили, что принципы сотрудничества в рамках нового договора будут строиться по примеру взаимодействия Соединенных Штатов и Украины. Это значит, что Ереван обязуется придерживаться демократических принципов США.

Кроме того, этот формат сотрудничества предполагает получение Ереваном помощи от Вашингтона для развития военной и экономической сферы. При этом Штаты не обязуются прямо вмешиваться в любые возможные конфликты на стороне Армении.

Эксперты отмечают, что этот документ носит исключительно декларативный характер и не означает, что США начнут немедленно оказывать Армении какую-то помощь.

«Будут ли Вашингтон и Ереван наполнять подписанное соглашение смыслами — это уже другой вопрос, который будет решаться уже при администрации [избранного президента США Дональда] Трампа», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» политический обозреватель, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.

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Он пояснил, что традиционно американские власти разрабатывают и реализуют региональную стратегию, не выделяя отдельные страны. Так что, по мнению Арешева, вряд ли при Трампе будут предприняты какие-то чрезвычайно важные шаги для увеличения американского влияния конкретно в Армении.

«Трамп не будет сразу же после прихода к власти реализовывать проекты для еще большей конфронтации с Россией и пытаться как-то поссорить Ереван и Москву. Думаю, что Белый дом продолжит поддерживать те линии связи с правительством Армении, которые уже были налажены при [действующем президенте США Джо] Байдене, но делать что-то сверх не станет», — отметил политолог.

Разворот на Запад

Армения ускорила сближение с государствами Запада в 2023 году, после того как премьер-министр Никол Пашинян обвинил Россию и ОДКБ в «бездействии во время нагорно карабахского конфликта». В феврале 2024-го он объявил, что участие страны в организации заморожено, а в декабре того же года сказал, что «точка невозврата» в отношениях с Россией пройдена.

Впервые о готовности поднять уровень отношений с США до стратегического партнерства Пашинян заявил летом 2024-го в поздравлении президента Джо Байдена с Днем независимости США.

Уже в январе 2025 года в Армении одобрили проект закона об инициировании вступления страны в Евросоюз. При этом в Ереване поспешили оговориться, что стремление интегрироваться в ЕС не означает желание страны выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что процесс разворота армянского руководства на Запад идет достаточно давно, но в последний год–два стал особенно заметен.

«Нынешнее армянское правительство мотивирует свой разворот на Запад своим же проигрышем в Карабахской войне 2020 года. Пашинян обвиняет российское руководство в том, что тогда Москва не оказала должной поддержки Еревану и именно поэтому Армения потеряла в итоге Карабах. По сути своей эта риторика перекладывает ответственность лично с премьер-министра на третью сторону», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что «Армения не единственная страна на Южном Кавказе, которой было предложено подписать подобный документ».

«Ранее точно такое же соглашение действовало между Соединенными Штатами и Грузией, пока Вашингтон не отменил его действие из-за недовольства грузинскими властями», — сказал парламентарий.

Затулин напомнил, что подобная ситуация уже происходила в двусторонних отношениях России и Армении после Первой мировой войны, когда распались Османская и Российская империи. Местные армянские власти очень хотели получить независимость и для этого обращались за протекцией к странам Антанты и США. Однако тогда никакой помощи также не последовало.

Отношения с Россией

Российские власти уже отреагировали на сообщение о подписании договора о стратегическом партнерстве между Арменией и США. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что данное решение — абсолютно суверенное право страны.

«США особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать, наоборот. И как раз в контексте этих действий наоборот Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны», — пояснил Песков.

Политолог Арешев считает, что Армения всеми силами старается показать, что она не одна и за ней стоят сильные партнеры, и поэтому «мечется в поисках новых друзей».

«Действующее армянское руководство пытается найти как можно больше патронов, которые бы предоставили Еревану дополнительную протекцию в конфликте с Азербайджаном, в то время как Россия занята своими собственными интересами на Украине», — отметил он.

По мнению эксперта, это типичная стратегия нынешнего армянского руководства: пытаться не найти опору внутри собственной страны, а переложить ответственность на кого-то более сильного. Едва ли такие действия будут иметь реальные политические результаты, но они безусловно создают «громкое имя» самому Пашиняну, который «очень любит заниматься политическим пиаром», полагает Арешев.

«Российское руководство все эти потуги Пашиняна давно раскусило и понимает, что за словами вряд ли сейчас будут стоять действия. Москве важно сохранить Армению в качестве экономического партнера, а Ереван вряд ли откажется от взаимодействий. Единственное, что пока вызывает вопросы, — это взаимодействие в сфере безопасности. Вот здесь Москва будет наблюдать за обстановкой и принимать какие-то решения для укреплений собственных позиций на Кавказе», — заключил Арешев.

В свою очередь Константин Затулин считает, что никаких действий и поддержки от США в Армении не дождутся. В данном случае нынешнее правительство Пашиняна старается подготовить население к тому повороту на Запад, который будет очевиднее с каждым годом.

«Однако армянское руководство упорно не хочет признавать тот факт, что западным странам глубоко плевать на будущее Армении и они будут искать во всем происходящем исключительно собственную выгоду, которая может и не совпасть с выгодой Еревана», — добавил депутат.

Он заключил, что пока нет того решения, которое бы помогло «заменить Россию в жизни Армении». И даже сам премьер-министр Пашинян «это понимает».