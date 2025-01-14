ВСУ атаковали беспилотниками несколько регионов России. Военная операция, день 1056-й

Задержанный агент украинских спецслужб признался, что планировал отравление сотрудников предприятия ОПК в Ярославской области.
«В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился», — заявил мужчина.
Ограничения на работу аэропорта в Пензе сняли.
«Как сообщил директор Пензенского аэропорта Юрий Осколков, режим «Ковер» снят. Авиарейсы возобновлены», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Пострадавших в результате атак БПЛА на Саратовскую область нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Российские и белорусские военные начали совместную штабную тренировку в Минске, сообщило Минобороны Белоруссии. Проработка «одного из вариантов применения группировок войск (сил) в ходе совместных действий» продлится с 14 по 16 января.
Два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате массированной атаки украинских беспилотников, уточнил губернатор Роман Бусаргин.
«На всех точках работают экстренные службы», — написал он.
❗️ ФСБ предотвратила готовящийся спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области. Силовики задержали предполагаемого исполнителя теракта, его действия координировали через иностранные мессенджеры. Злоумышленники планировали залить вызывающий ожоги дыхательных путей химикат в воздуховоды автомобилей работников предприятия.
⚡️ Избранный президент США Дональд Трамп пообещал «очень быстро» организовать встречу с Владимиром Путиным. По мнению республиканца, российский лидер вряд ли «в восторге от того, как все идет», имея в виду ход СВО.
Силы ПВО уничтожили ночью 14 украинских беспилотников в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Пострадавших и разрушений нет.
Проблемы с водоснабжением в Энгельсе решают после ночной атаки БПЛА. В ближайшее время давление на сетях холодного водоснабжения восстановят, пообещал глава Энгельсского района Михаил Исаев.
Летевшие в Казань из Омска и Кемерова самолеты из-за введения временных ограничений перенаправили в Пермь и Нижнекамск, сообщил РИА Новости представитель казанского аэропорта.
Средства ПВО сбили 17 украинских БПЛА над Орловской областью ночью, сообщил губернатор Андрей Клычков. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и повреждений, оперативные службы работают на местах ЧП.
❗️ Занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме после атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Перед органами местного самоуправления совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно донести всю информацию до родителей», — объяснил глава региона.
Промышленное предприятие в Энгельсе получило повреждения из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.
Цистерна с газом загорелась в пригороде Казани после атаки беспилотников. В результате ЧП никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.
«Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме», — сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
❗️ Утром Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, Пензы и Ульяновска. Чуть позже калужская и тамбовская авиагавани возобновили работу.
Тульская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным губернатора Дмитрия Миляева, за ночь в регионе сбили по меньшей мере 17 БПЛА. Глава региона прибыл в Алексин, где встретился с руководителем местной администрации.
«В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет», — написал Миляев.
Он добавил, что ситуация находится на контроле.