ВСУ атаковали беспилотниками несколько регионов России. Военная операция, день 1056-й

08:16

Цистерна с газом загорелась в пригороде Казани после атаки беспилотников. В результате ЧП никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

«Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме», — сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.