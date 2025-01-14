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Политика

ВСУ атаковали беспилотниками несколько регионов России. Военная операция, день 1056-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1056-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
ВСУ ночью атаковали беспилотниками несколько регионов России. Украинские дроны сбили в Тульской области, обломки аппаратов повредили промышленное предприятие в Энгельсе, в Казани начался пожар. Занятия в саратовских и энгельсских школах сегодня пройдут в дистанционном режиме. Росавиация ввела временные ограничения на работу нескольких аэропортов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:21

Задержанный агент украинских спецслужб признался, что планировал отравление сотрудников предприятия ОПК в Ярославской области.

«В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился», — заявил мужчина.

09:18

09:11

Ограничения на работу аэропорта в Пензе сняли.

«Как сообщил директор Пензенского аэропорта Юрий Осколков, режим «Ковер» снят. Авиарейсы возобновлены», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

09:00

Пострадавших в результате атак БПЛА на Саратовскую область нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

08:58

Российские и белорусские военные начали совместную штабную тренировку в Минске, сообщило Минобороны Белоруссии. Проработка «одного из вариантов применения группировок войск (сил) в ходе совместных действий» продлится с 14 по 16 января.

08:52

Два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате массированной атаки украинских беспилотников, уточнил губернатор Роман Бусаргин.

«На всех точках работают экстренные службы», — написал он.

08:49

❗️ ФСБ предотвратила готовящийся спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области. Силовики задержали предполагаемого исполнителя теракта, его действия координировали через иностранные мессенджеры. Злоумышленники планировали залить вызывающий ожоги дыхательных путей химикат в воздуховоды автомобилей работников предприятия.

08:46

⚡️ Избранный президент США Дональд Трамп пообещал «очень быстро» организовать встречу с Владимиром Путиным. По мнению республиканца, российский лидер вряд ли «в восторге от того, как все идет», имея в виду ход СВО.

08:43

Силы ПВО уничтожили ночью 14 украинских беспилотников в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Пострадавших и разрушений нет.

08:40

❗️ Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Нижнекамска.

08:39

Проблемы с водоснабжением в Энгельсе решают после ночной атаки БПЛА. В ближайшее время давление на сетях холодного водоснабжения восстановят, пообещал глава Энгельсского района Михаил Исаев.

08:28

Летевшие в Казань из Омска и Кемерова самолеты из-за введения временных ограничений перенаправили в Пермь и Нижнекамск, сообщил РИА Новости представитель казанского аэропорта.

08:23

Средства ПВО сбили 17 украинских БПЛА над Орловской областью ночью, сообщил губернатор Андрей Клычков. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и повреждений, оперативные службы работают на местах ЧП.

08:20

❗️ Занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме после атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«Перед органами местного самоуправления совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно донести всю информацию до родителей», — объяснил глава региона.

08:18

Промышленное предприятие в Энгельсе получило повреждения из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.

08:16

Цистерна с газом загорелась в пригороде Казани после атаки беспилотников. В результате ЧП никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

«Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме», — сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

08:13

❗️ Утром Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани, Калуги, Саратова, Тамбова, Пензы и Ульяновска. Чуть позже калужская и тамбовская авиагавани возобновили работу.

08:08

Тульская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным губернатора Дмитрия Миляева, за ночь в регионе сбили по меньшей мере 17 БПЛА. Глава региона прибыл в Алексин, где встретился с руководителем местной администрации.

«В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет», — написал Миляев.

Он добавил, что ситуация находится на контроле.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1056-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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