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Политика

Россию за ночь атаковали восемь беспилотников. Военная операция, день 1055-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1055-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Воронежской областью и по одному над Брянской и Белгородской областями. Российские военные перерезали трассу Димитров — Константиновка в районе Малиновки, нарушив логистику ВСУ, сообщает ТАСС. В Энгельсе ликвидировали открытое горение на промышленном предприятии, оно началось из-за атаки БПЛА 8 января. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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10:28

В ЕС опасаются, что Трамп может начать переговоры по урегулированию украинского кризиса напрямую с Путиным, исключив из беседы европейских чиновников, пишет Euractiv.

10:15

❗️Литиевые месторождения у взятого под контроль Шевченко в ДНР перешли под контроль РФ, рассказал глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

09:57

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсетях призвал власти Великобритании перестать помогать Киеву на фоне экономических проблем:

«Хватит тратить наши деньги на Украину <…> и прекратите злобные экономические атаки на пенсионеров, фермеров, предприятия и частные школы».

09:54

ВСУ за сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области с помощью БПЛА. Три жителя ранены, они находятся в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

09:52

09:42

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, уходящая администрация США во главе с Джо Байденом прилагает все усилия, чтобы обеспечить сильнейшие позиции во внешней политике, в том числе по Украине, для избранного президента США Дональда Трампа:

«Что имеет смысл — это убедиться, что мы дадим будущей администрации Трампа наиболее сильные позиции, чтобы она могла реализовывать политику по всему миру, независимо от того, Украина или что-то другое».

09:39

Бедные страны пострадают из-за остановки транзита российского газа через Украину, так как в мире вырастет дефицит этого топлива и произойдет «глобальная схватка за природный газ», выяснил Bloomberg.

09:33

Жителя Сургута приговорили к девяти годам лишения свободы за финансирование ВСУ. Его признали виновным в государственной измене, пишет Ura.ru.

09:20

09:09

❗️Россия достигла значительных успехов в развитии экономики, а введенные санкции сработали в плюс, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он ссылается на книгу «Поражение Запада» Эммануэля Тодда.

08:46

Позиция избранного президента США Дональда Трампа о нереалистичности вытеснения России с бывших территорий Украины является последовательной и заслуживающей внимания, заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости.

08:42

08:37

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры, сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров.

08:34

ТАСС подсчитал, что в прошлом году чаще всего ВСУ атаковали территорию РФ вне зоны СВО в октябре — силы ПВО сбили 1 128 беспилотников. Четверть атак за год пришлась на Белгородскую область.

08:28

Уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт сообщил ТАСС, что пятерых жителей республики, участвовавших в СВО, вернули из украинского плена в 2024 году.

08:25

08:22

В Минобороны рассказали, что ВС РФ начали эвакуировать мирных жителей из Курахова. Они взяли под контроль населенный пункт на прошлой неделе.

08:17

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе удалось ликвидировать открытое горение на промышленном предприятии, которое атаковали украинские беспилотники 8 января. Возгорание возникло из-за падения обломков БПЛА.

08:11

ТАСС выяснил, что ВС РФ перерезали трассу Димитров — Константиновка в районе Малиновки, нарушив логистику ВСУ.

08:07

08:03

⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников: шесть над Воронежской областью и по одному над Брянской и Белгородской областями.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1055-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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