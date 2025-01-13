Россию за ночь атаковали восемь беспилотников. Военная операция, день 1055-й

В ЕС опасаются, что Трамп может начать переговоры по урегулированию украинского кризиса напрямую с Путиным, исключив из беседы европейских чиновников, пишет Euractiv.
❗️Литиевые месторождения у взятого под контроль Шевченко в ДНР перешли под контроль РФ, рассказал глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсетях призвал власти Великобритании перестать помогать Киеву на фоне экономических проблем:
«Хватит тратить наши деньги на Украину <…> и прекратите злобные экономические атаки на пенсионеров, фермеров, предприятия и частные школы».
ВСУ за сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области с помощью БПЛА. Три жителя ранены, они находятся в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, уходящая администрация США во главе с Джо Байденом прилагает все усилия, чтобы обеспечить сильнейшие позиции во внешней политике, в том числе по Украине, для избранного президента США Дональда Трампа:
«Что имеет смысл — это убедиться, что мы дадим будущей администрации Трампа наиболее сильные позиции, чтобы она могла реализовывать политику по всему миру, независимо от того, Украина или что-то другое».
Бедные страны пострадают из-за остановки транзита российского газа через Украину, так как в мире вырастет дефицит этого топлива и произойдет «глобальная схватка за природный газ», выяснил Bloomberg.
Жителя Сургута приговорили к девяти годам лишения свободы за финансирование ВСУ. Его признали виновным в государственной измене, пишет Ura.ru.
❗️Россия достигла значительных успехов в развитии экономики, а введенные санкции сработали в плюс, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он ссылается на книгу «Поражение Запада» Эммануэля Тодда.
Позиция избранного президента США Дональда Трампа о нереалистичности вытеснения России с бывших территорий Украины является последовательной и заслуживающей внимания, заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости.
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры, сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров.
ТАСС подсчитал, что в прошлом году чаще всего ВСУ атаковали территорию РФ вне зоны СВО в октябре — силы ПВО сбили 1 128 беспилотников. Четверть атак за год пришлась на Белгородскую область.
Уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт сообщил ТАСС, что пятерых жителей республики, участвовавших в СВО, вернули из украинского плена в 2024 году.
В Минобороны рассказали, что ВС РФ начали эвакуировать мирных жителей из Курахова. Они взяли под контроль населенный пункт на прошлой неделе.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе удалось ликвидировать открытое горение на промышленном предприятии, которое атаковали украинские беспилотники 8 января. Возгорание возникло из-за падения обломков БПЛА.
ТАСС выяснил, что ВС РФ перерезали трассу Димитров — Константиновка в районе Малиновки, нарушив логистику ВСУ.
⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников: шесть над Воронежской областью и по одному над Брянской и Белгородской областями.