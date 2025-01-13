Россию за ночь атаковали восемь беспилотников. Военная операция, день 1055-й

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По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, уходящая администрация США во главе с Джо Байденом прилагает все усилия, чтобы обеспечить сильнейшие позиции во внешней политике, в том числе по Украине, для избранного президента США Дональда Трампа:

«Что имеет смысл — это убедиться, что мы дадим будущей администрации Трампа наиболее сильные позиции, чтобы она могла реализовывать политику по всему миру, независимо от того, Украина или что-то другое».