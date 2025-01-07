Критиковал ЕС и выступал за Европу до Владивостока. Чем запомнится Жан-Мари Ле Пен

Французский политик, основатель ультраправой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен умер на 97-м году жизни. Он возглавлял партию с 1972 по 2011 годы, пять раз участвовал в выборах президента Франции и отметился рядом скандальных заявлений. Чем запомнился Ле Пен — в материале «Газеты.Ru».

Основатель и бывший лидер ультраправой партии «Национального фронта» (ныне «Национальное объединение». — «Газета.Ru») Жан-Мари Ле Пен умер в возрасте 96 лет в медицинском учреждении в коммуне Гарш. Туда Ле Пена доставили несколько недель назад, последние дни он провел в окружении родных.

«Жан-Мари Ле Пен ушел к Богу во вторник [7 января] в 12:00 в окружении семьи», — говорится в заявлении его родственников.

Дочь политика, также бывший лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен в день смерти отца находилась с визитом на острове Майотта, входящем в заморский департамент Франции. Она уже направлялась в аэропорт, когда ее баржа столкнулась с другим судном в Индийском океане. Ле Пен не пострадала, ее эвакуировали на полицейском катере. Новость о кончине отца, по данным BFMTV, она узнала позже — в самолете по пути домой. Никаких заявлений она пока не делала.

СМИ ранее неоднократно сообщали о серьезных проблемах со здоровьем Ле Пена и его госпитализации, однако члены семьи опровергали эти сообщения и утверждали, что речь идет о плановом медицинском обследовании.

Биография Ле Пена

Жан-Мари Ле Пен родился 20 июня 1928 года в коммуне Трините-сюр-Мер в семье рыбака и портнихи. В 1942 году он остался без отца, став «национальным сиротой» — ребенком, который воспитывался на средства государства.

После окончания университета Ле Пен проходил службу в составе Иностранного легиона, был в Индокитае и на Суэцком канале. Политическая карьера началась в 1956 году, когда Ле Пен вступил в ряды пужадистов и стал самым молодым членом парламента.

В 1972 году основал партию «Национальный фронт» и был ее лидером до января 2011-го. Ле Пен пять раз участвовал в президентских выборах. В 1974-м он набрал меньше 1% голосов, в 1988-м и 1995-м занял четвертое место с результатом в 14,39% и 15% голосов соответственно. В 2002-м Ле Пен вышел во второй тур голосования, однако уступил Жаку Шираку, который набрал тогда 82% голосов. В последний раз Ле Пен выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Франции в 2007-м, но вновь занял четвертое место — с 10,44% голосов.

close Жан-Мари Ле Пен на съемках телепередачи в Париже, 1985 год Herve Merliac/AP

В мае 2015-го «Национальный фронт» приостановил членство Ле Пена, в ответ на что он отрекся от дочери Марин, которая в итоге возглавила партию . В августе политика исключили из рядов объединения, однако он оспорил это решение. Точку в разбирательстве поставил суд, который в феврале 2018-го подтвердил исключение Ле Пена из состава «Национального фронта», но сохранил за ним статус почетного председателя партии. Однако уже в марте на съезде «Национального фронта» эту должность упразднили, а позже партию переименовали в «Национальное объединение».

В апреле 2018-го Жан-Мари Ле Пен вступил в партию «Альянс за мир и свободу», а позже стал лидером ультраправой партии «Комитеты Жанны». Последние годы жизни он провел вне политики.

В 1960 году политик женился на Пьеретт Лаланн, которая родила ему троих дочерей: Мари-Каролин, Янн и Марин. В 1985 году супруги развелись. Во второй раз Ле Пен женился в 1991 году, его избранницей стала Жани Пашо. В январе 2021-го 92-летний политик обвенчался со своей 88-летней женой по католическому обряду, скрыв это от детей. В апреле 2024 года над Жаном-Мари Ле Пеном назначили попечительство: попечительницами стали его дочери.

Скандалы с Ле Пеном

В 2023 году Жана-Мари Ле Пен и его дочь Марин обвинили в присвоении денег Европарламента. По данным The Guardian, политика освободили от посещения судебных заседаний в виду состояния здоровья.

close Жан-Мари Ле Пен с дочерью, лидером «Национального объединения», Марин Ле Пен на президентских выборах во время предвыборной кампании в Марселе, 2012 год Claude Paris/AP

Жан-Мари Ле Пен не раз допускал скандальные высказывания: назвал Холокост «простой деталью» Второй мировой войны; в 2014-м утверждал, что смертельный вирус Эбола может решить «проблему» перенаселения Земли; а спустя два года публично заявил, что от цыган «дурно пахнет», за что суд оштрафовал его на €5 тыс.

«Споры были постоянным спутником Ле Пен: обвинения в расизме преследовали «Национальный фронт» с того момента, как он стал соучредителем партии в 1972 году», — отметило агентство Reuters.

Жан-Мари Ле Пен критиковал политику Евросоюза и выступал за создание «Европы наций», которая бы простиралась от Бреста на северо-западе Франции до Владивостока . По мнению политика, ЕС образовался в результате «жульнической сделки», а французы получили лишь «удар дубиной по лицу».

Реакция на смерть

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя новость о смерти Ле Пена, назвал его «исторической фигурой крайне правых».

«Он играл роль в общественной жизни нашей страны в течение почти 70 лет», — подчеркнул французский лидер.

close Лидер партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен (слева) на партийном митинге, 1997 год Michel Lipchitz/AP

Действующий лидер «Национального объединения» Джордан Барделла заявил, что Ле Пен всегда действовал в интересах Франции. «Зачисленный в военную форму французской армии в Индокитае и Алжире <…> он всегда служил Франции, защищал ее идентичность и суверенитет», — поделился своей оценкой политик.

Премьер-министра Франции Франсуа Байру также назвал Ле Пена значимой фигурой французской политической жизни. Его оппоненты знали, «какой он боец», добавил премьер.

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В России призвали вспомнить о Ле Пене «теплыми словами»: сенатор Владимир Джабаров в беседе с News.ru подчеркнул, что политик не делал РФ ничего плохого, а у себя на родине сыграл роль, сравнимую с ролью основателя ЛДПР Владимира Жириновского в российской политике.

«Нужно вспомнить о нем теплыми словами, они ничего плохого не сделал России, никогда плохо не высказывался, поэтому светлая ему память <…> Он аккумулировал вокруг себя людей, которые были не согласны с политикой руководства Пятой республики, особенно последние несколько лет, кто приходил после эпохи де Голля, Помпиду и даже Ширака», — добавил Джабаров.

Информации о дате и месте прощания с Жаном-Мари Ле Пеном пока нет.