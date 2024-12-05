Политический кризис в Пятой республике: Франция осталась без правительства

Франция оказалась в глубокой политической нестабильности: парламент вынес вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Это решение стало результатом неожиданного союза крайне правых и левых сил, протестовавших против использования премьером особых конституционных полномочий для принятия бюджета. Отставка Барнье, чье правительство стало самым кратковременным в истории Пятой республики, угрожает сорвать процесс принятия бюджета на 2025 год и еще больше осложнить работу президента Эммануэля Макрона в и так непростых условиях.

4 декабря Национальное собрание (парламент) Франции проголосовало за вотум недоверия правительству премьера Мишеля Барнье. Решение поддержал 331 депутат при необходимом минимуме в 288 голосов. Это событие завершило самое короткое правление правительства в истории Пятой республики — всего три месяца, и стало вторым подобным случаем после отставки правительства Жоржа Помпиду в 1962 году. Утром Барнье должен подать в отставку.

Причины конфликта

Вотум недоверия стал кульминацией политического кризиса, вызванного разногласиями вокруг бюджета на 2025 год. Правительство предложило сократить расходные статьи на €40 млрд и увеличить налоги для крупных корпораций и состоятельных граждан на €20 млрд для сокращения дефицита. Однако ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) выступила против этих мер, особенно касающихся налогов.

«Я не могу принять тот факт, что институциональная дестабилизация может быть той целью, которая объединит большинство депутатов, — заявил Барнье. — Эта [дефицитная] реальность не исчезнет по волшебству вотума недоверия».

Премьер попытался найти компромиссы, но ни RN, ни левая коалиция «Новый народный фронт» (NFP) не поддержали итоговый проект бюджета. 2 декабря Барнье применил статью 49.3 конституции, чтобы принять бюджет в обход голосования в нижней палате парламента. Этот шаг вызвал резкую критику, и RN вместе с NFP выдвинули два предложения о вотуме недоверия, одно из которых собрало необходимое большинство голосов.

Что дальше?

Теперь президент Эммануэль Макрон обязан принять отставку Барнье и его кабинета. Несмотря на возможность временного назначения Барнье, Францией вновь будет управлять временное правительство.

Новые парламентские выборы могут быть назначены не ранее июля следующего года, так как по конституции повторные выборы допустимы только через год после предыдущих.

Макрон, который назначил внеочередные выборы в июле, надеялся укрепить свои позиции, но вместо этого столкнулся с раздробленным парламентом, где его партия потеряла большинство. Формирование правительства Барнье заняло три месяца, но даже этот кабинет не смог наладить взаимодействие с парламентом.

Политическая нестабильность и экономические последствия

Вотум недоверия и последовавшая за ним отставка усилили неопределенность. Лидер RN Марин Ле Пен приветствовала исход голосования, заявив, что давление на президента будет только расти.

«Давление на президента будет становиться все больше и больше. Только он примет это решение», — заявила Ле Пен, призвав и Макрона уйти в отставку.

Однако экономические последствия этого кризиса уже ощутимы, отмечает Reuters: основной фондовый индекс CAC 40 с лета потерял 10%, а доходность французских государственных облигаций временно превысила уровень греческих. Евро ослаб относительно других европейских валют.

Проект бюджета Барнье предполагал снижение дефицита с 6% ВВП в 2024 году до 5% в 2025 году. Он предупреждал, что отказ от предложенных мер может негативно сказаться на государственных финансах. Однако оппозиция сочла его план недостаточным, а использование статьи 49.3 лишь усугубило критику.

Угрозы для Евросоюза

Французский политический кризис совпал с распадом коалиционного правительства в Германии, что еще больше усиливает неопределенность в ЕС. Ослабление ключевых экономик союза вызывает опасения за его способность справляться с внутренними и внешними вызовами, включая поддержку Украины и предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

В четверг, 5 декабря, Макрон планирует обратиться к нации. Ожидается, что он представит нового кандидата на пост премьер-министра до конца недели, чтобы успеть к торжественной церемонии открытия собора Парижской Богоматери, где будет присутствовать Трамп.