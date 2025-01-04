Над Ленинградской областью сбили три БПЛА. Военная операция, день 1046-й

🔴Дрозденко сообщил об уничтожении третьего беспилотника в Ленобласти, его обломки упали в лесном массиве.
«Страна.ua» пишет, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец раскритиковал доклад ООН о нарушении прав человека на Украине, так как там упоминаются пытки российских военнопленных без комментариев украинской стороны. Он считает, что случаи жестокого обращения с пленными нужно верифицировать через украинские госорганы.
🔴Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о втором сбитом беспилотнике в районе Лужской губы:
«Беспилотник двигался через Псковскую область. Разрушений и пострадавших нет».
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что из-за решения украинского президента Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа у многих стран появились проблемы.
ВС РФ усилили давление на трассу Красноармейск — Константиновка в ДНР, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Суд взыскал с разработчика транспортных средств для ракетной техники 10 млн рублей по иску Минобороны — ТАСС
В отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иноагентом) возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Ранее ее штрафовали за дискредитацию ВС РФ.
Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.
В Росавиации подтвердили информацию об ограничении работы Пулково для обеспечения безопасности.
SHOT выяснил, что в Пулково — аэропорт в Санкт-Петербурге — ввели ограничения на прием самолетов. Ранее в городе зафиксировали беспилотник.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал, что беспилотник обнаружили в районе Лужской губы Финского залива. Разрушений и пострадавших нет.
⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: десять над Брянской областью, три над Смоленской и по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.