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Политика

Над Ленинградской областью сбили три БПЛА. Военная операция, день 1046-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1046-й день
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Военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) «Каштана» спецназа «Ахмат» возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области

Сергей Бобылев/РИА Новости
В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: десять над Брянской областью, три над Смоленской и по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, БПЛА обнаружили в районе Лужской губы Финского залива, разрушений нет. Петербуржский аэропорт Пулково временно не принимает рейсы. «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Киеве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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10:33

По данным Росавиации, Пулково возобновил работу.

10:31

🔴Дрозденко сообщил об уничтожении третьего беспилотника в Ленобласти, его обломки упали в лесном массиве.

10:04

«Страна.ua» пишет, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец раскритиковал доклад ООН о нарушении прав человека на Украине, так как там упоминаются пытки российских военнопленных без комментариев украинской стороны. Он считает, что случаи жестокого обращения с пленными нужно верифицировать через украинские госорганы.

10:00

09:47

🔴Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о втором сбитом беспилотнике в районе Лужской губы:

«Беспилотник двигался через Псковскую область. Разрушений и пострадавших нет».

09:23

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что из-за решения украинского президента Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа у многих стран появились проблемы.

09:17

ВС РФ усилили давление на трассу Красноармейск — Константиновка в ДНР, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

09:01

Суд взыскал с разработчика транспортных средств для ракетной техники 10 млн рублей по иску Минобороны — ТАСС

08:54

В отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иноагентом) возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Ранее ее штрафовали за дискредитацию ВС РФ.

08:39

Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.

08:20

В Росавиации подтвердили информацию об ограничении работы Пулково для обеспечения безопасности.

08:17

SHOT выяснил, что в Пулково — аэропорт в Санкт-Петербурге — ввели ограничения на прием самолетов. Ранее в городе зафиксировали беспилотник.

08:11

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал, что беспилотник обнаружили в районе Лужской губы Финского залива. Разрушений и пострадавших нет.

08:07

«Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Киеве.

08:03

⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: десять над Брянской областью, три над Смоленской и по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1046-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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