Над Россией сбили 13 беспилотников. Военная операция, день 1044-й

8:10

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило позицию Киева по отсутствию механизма отказа от военной службы по соображениям совести. В отчете указано, что право на отказ от военной службы по убеждениям закреплено в конституции Украины и в международных соглашениях.

«Однако внутреннее законодательство Украины неправомерно ограничивает это конституционное право только некоторыми формами религии или убеждений, исключая другие, что противоречит применимым обязательствам равенства перед законом и недискриминации», — говорится в отчете.