Над Россией сбили 13 беспилотников. Военная операция, день 1044-й

Ушедший год стал наиболее разрушительным для украинской энергосистемы, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура, сообщил назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Украина столкнется с большими проблемами из-за остановки транзита российского газа, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило позицию Киева по отсутствию механизма отказа от военной службы по соображениям совести. В отчете указано, что право на отказ от военной службы по убеждениям закреплено в конституции Украины и в международных соглашениях.
«Однако внутреннее законодательство Украины неправомерно ограничивает это конституционное право только некоторыми формами религии или убеждений, исключая другие, что противоречит применимым обязательствам равенства перед законом и недискриминации», — говорится в отчете.
❗️ ВС РФ нанесли более 1,5 тыс. ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным целям на Украине в 2024 году, сообщили в Минобороны.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников: по одному над Воронежской и Калужской областями, три — над Белгородской, по четыре — над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.