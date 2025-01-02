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Политика

Над Россией сбили 13 беспилотников. Военная операция, день 1044-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1044-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили над регионами РФ 13 беспилотников. В Минобороны сообщили, что ВС РФ за 2024 год нанесли более 1,5 тыс. ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным целям в зоне спецоперации. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе раскритиковало мобилизацию на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
10:05

9:58

Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

9:39

Ушедший год стал наиболее разрушительным для украинской энергосистемы, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

9:15

8:59

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура, сообщил назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

8:48

Украина столкнется с большими проблемами из-за остановки транзита российского газа, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

8:16

В Каневе Черкасской области прозвучали взрывы, сообщила «Страна.ua».

8:10

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило позицию Киева по отсутствию механизма отказа от военной службы по соображениям совести. В отчете указано, что право на отказ от военной службы по убеждениям закреплено в конституции Украины и в международных соглашениях.

«Однако внутреннее законодательство Украины неправомерно ограничивает это конституционное право только некоторыми формами религии или убеждений, исключая другие, что противоречит применимым обязательствам равенства перед законом и недискриминации», — говорится в отчете.

8:07

❗️ ВС РФ нанесли более 1,5 тыс. ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным целям на Украине в 2024 году, сообщили в Минобороны.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников: по одному над Воронежской и Калужской областями, три — над Белгородской, по четыре — над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1044-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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