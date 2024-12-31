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Политика

Над восьмью регионами РФ сбили 68 БПЛА. Военная операция, день 1042-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1042-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над Брянской областью, 17 — над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, 10 — над Смоленской областью, два — над Тверской, по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями. В Смоленской области загорелась нефтебаза. Местные СМИ сообщили о взрыве в Киеве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:55

Местные власти сообщили о разрушении объектов инфраструктуры в украинском Шостке в результате ракетной атаки.

09:45

Аэропорт Казани возобновил работу.

09:42

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитых четырех целях над морем и двух безэкипажных катерах у берега.

09:39

❗️Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о сбитом беспилотнике над полигоном Шалхи, жертв и разрушений нет.

09:36

Аэропорт Владикавказа также ограничил работу.

09:31

Катера и паромы в Севастополе приостановили работу на неопределенное время после атаки беспилотников.

09:29

В Курской области объявили ракетную опасность на 11 минут.

09:27

Местные власти зафиксировали падение обломков в Дарницком районе Киева, пожара нет.

09:25

09:17

По данным «Страны.ua», по территории Украины идет массированный удар. Официального подтверждения этой информации нет.

09:11

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Киеве.

08:56

Почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. «Страна.ua» пишет, что ракеты летят в сторону Киевской области.

08:53

По данным Die Welt, Украина сейчас крайне ослаблена в военном отношении, в связи с чем ей придется пойти на переговоры в 2025 году, на которых единственным вариантом являются территориальные уступки.

08:50

В Курской и Воронежской областях отменили угрозу беспилотников.

08:48

«Уралвагонзавод» (УВЗ) завершил выполнение контрактов 2024 года по производству танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв», отправив в российские войска два эшелона таких машин, рассказали в компании.

08:45

РФ срывает планы Трампа по Украине, отказываясь от его идей по урегулированию конфликта на Украине, пишет The Hill.

08:41

По данным председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, за время СВО ВСУ атаковали около 60 храмов в Белгородской области.

08:38

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль после повреждения кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией призвал Европу к большей решимости в отношениях с Россией:

«События показывают, что ошибочно считать, что президент России Путин ведет войну только против Украины. Гибридные атаки на критически важную инфраструктуру также растут здесь и по всей Европе».

08:34

Росавиация ограничила работу аэропорта в Казани.

08:22

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) сообщил, что запланированная встреча между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, которая должна была решить вопросы украинского конфликта, не состоялась.

По его словам, всю прошлую неделю РФ и США вели обсуждения, а встреча 30 декабря должна была стать решающей.

«Путин окончательно отверг мирный план Трампа, что привело к отмене встречи», — заявил Гордон.

Журналист считает, что теперь ситуация на фронте для Украины может усугубиться.

08:13

❗️Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в Ярцевском районе подавили атаку беспилотников:

«По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов».

По словам чиновника, сейчас спасатели локализуют возгорания, но угроз для жилых объектов нет.

08:07

«Общественное» сообщило о ночных взрывах в Киеве.

08:03

⚡️ За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 68 украинских беспилотников: 25 над Брянской областью, 17 над Крымом, 11 над Краснодарским краем, 10 над Смоленской областью, два над Тверской, по одному над Ростовской, Курской и Калужской областями.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1042-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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