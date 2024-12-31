Над восьмью регионами РФ сбили 68 БПЛА. Военная операция, день 1042-й

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Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль после повреждения кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией призвал Европу к большей решимости в отношениях с Россией:

«События показывают, что ошибочно считать, что президент России Путин ведет войну только против Украины. Гибридные атаки на критически важную инфраструктуру также растут здесь и по всей Европе».