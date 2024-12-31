Над восьмью регионами РФ сбили 68 БПЛА. Военная операция, день 1042-й

Местные власти сообщили о разрушении объектов инфраструктуры в украинском Шостке в результате ракетной атаки.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитых четырех целях над морем и двух безэкипажных катерах у берега.
❗️Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о сбитом беспилотнике над полигоном Шалхи, жертв и разрушений нет.
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу на неопределенное время после атаки беспилотников.
По данным «Страны.ua», по территории Украины идет массированный удар. Официального подтверждения этой информации нет.
Почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. «Страна.ua» пишет, что ракеты летят в сторону Киевской области.
По данным Die Welt, Украина сейчас крайне ослаблена в военном отношении, в связи с чем ей придется пойти на переговоры в 2025 году, на которых единственным вариантом являются территориальные уступки.
«Уралвагонзавод» (УВЗ) завершил выполнение контрактов 2024 года по производству танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв», отправив в российские войска два эшелона таких машин, рассказали в компании.
РФ срывает планы Трампа по Украине, отказываясь от его идей по урегулированию конфликта на Украине, пишет The Hill.
По данным председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, за время СВО ВСУ атаковали около 60 храмов в Белгородской области.
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль после повреждения кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией призвал Европу к большей решимости в отношениях с Россией:
«События показывают, что ошибочно считать, что президент России Путин ведет войну только против Украины. Гибридные атаки на критически важную инфраструктуру также растут здесь и по всей Европе».
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) сообщил, что запланированная встреча между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, которая должна была решить вопросы украинского конфликта, не состоялась.
По его словам, всю прошлую неделю РФ и США вели обсуждения, а встреча 30 декабря должна была стать решающей.
«Путин окончательно отверг мирный план Трампа, что привело к отмене встречи», — заявил Гордон.
Журналист считает, что теперь ситуация на фронте для Украины может усугубиться.
❗️Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в Ярцевском районе подавили атаку беспилотников:
«По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов».
По словам чиновника, сейчас спасатели локализуют возгорания, но угроз для жилых объектов нет.
⚡️ За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 68 украинских беспилотников: 25 над Брянской областью, 17 над Крымом, 11 над Краснодарским краем, 10 над Смоленской областью, два над Тверской, по одному над Ростовской, Курской и Калужской областями.