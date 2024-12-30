Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил НАТО, которая причастна к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по РФ, «посмотреть на себя в зеркало», прежде чем обвинять Россию в эскалации.
Обеспечение внеблокового статуса Украины остается целью специальной военной операции, которая будет достигнута, заявил в интервью ТАСС Сергей Лавров.
Россия не станет принимать участие в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Армия США потратила миллиарды долларов из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной на Украину старой бронетехники, чья стоимость уже приближалась к нулю, выяснило РИА Новости на основе анализа отчетов Пентагона.
🔴 Украинский беспилотник ночью атаковал пожарных в Горловке, спасатели находились в укрытии и не пострадали, сообщили в МЧС.
Украине придется смириться с потерей части территорий, об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью телеканалу te3.
Польша готова увеличить экспорт электричества на Украину в случае остановки энергопоставок Киеву из Словакии, передает агентство Bloomberg.