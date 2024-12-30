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Политика

Россия не будет участвовать в «саммите мира». Военная операция, день 1041-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1041-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО ночью сбили беспилотник над Белгородской областью. Глава минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украине придется смириться с потерей части территорий. Россия не станет принимать участие в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:52

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил НАТО, которая причастна к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по РФ, «посмотреть на себя в зеркало», прежде чем обвинять Россию в эскалации.

8:40

Обеспечение внеблокового статуса Украины остается целью специальной военной операции, которая будет достигнута, заявил в интервью ТАСС Сергей Лавров.

8:31

🔴 Украинская ракета уничтожена утром над Курской областью, сообщили власти региона.

8:24

Россия не станет принимать участие в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

8:21

Армия США потратила миллиарды долларов из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной на Украину старой бронетехники, чья стоимость уже приближалась к нулю, выяснило РИА Новости на основе анализа отчетов Пентагона.

8:17

🔴 Украинский беспилотник ночью атаковал пожарных в Горловке, спасатели находились в укрытии и не пострадали, сообщили в МЧС.

8:13

Украине придется смириться с потерей части территорий, об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью телеканалу te3.

8:10

Польша готова увеличить экспорт электричества на Украину в случае остановки энергопоставок Киеву из Словакии, передает агентство Bloomberg.

8:07

Взрывы ночью произошли в Одесской области. сообщили украинские СМИ.

8:04

🔴 Средства ПВО ночью сбили беспилотник над Белгородской областью — Минобороны РФ

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1041-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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