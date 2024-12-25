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Политика

Украина подверглась массированному ракетному удару. Военная операция, день 1036-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1036-й день
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Сергей Пивоваров/РИА Новости
Украина подверглась массированной ракетной атаке. По словам главы минэнерго страны Галущенко, под удар попала энергетическая система, в связи с этим «Укрэнерго» вновь объявило об отключениях света. Средства ПВО за ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над Белгородской областью, 23 – над Воронежской, по три – над Курской, Брянской и Тамбовской областями, один – над акваторией Азовского моря. Аэропорт Казани временно ограничил работу. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
10:03

⚡️ВСУ обстреляли город Льгов Курской области. Власти уточняют информацию о пострадавших и повреждениях.

10:01

«Общественное. Новости» выяснило, что в Днепропетровске также есть проблемы со светом после серии взрывов.

09:40

09:37

❗️После взрывов оказалось серьезно повреждено оборудование электростанций украинской компании ДТЭК. Они уже начали ремонт, однако графики отключения света все равно ввели в нескольких областях Украины.

09:29

«Общественное. Новости» пишет о новой серии взрывов в Харькове.

09:24

Власти сообщили о новом пожаре в Харькове, возникшем после удара.

09:21

По всей территории Украины идет отбой воздушной тревоги.

09:14

Украинский телеканал «Эспресо» сообщил, что после взрывов в Ивано-Франковске там пропал свет.

09:12

В отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини возбудили уголовные дела за незаконное пересечение границы РФ. Они делали репортажи из Суджи Курской области.

09:09

«Страна.ua» пишет, что в некоторых районах Харькова после взрывов пропали свет, вода и отопление.

09:06

Заявление спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о том, что новая администрация США хочет добиться справедливого мира на Украине и намерена положить конец конфликту, стало плохим знаком для Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

09:01

В Подмосковье предотвращен теракт спецслужб Украины против руководителя оборонного предприятия — ТАСС со ссылкой на ФСБ

08:59

08:45

В коммюнике Оперативного командования ВС Польши в соцсети X говорится, что страна подняла в воздух дежурные пары истребителей якобы из-за действий дальней авиации РФ.

08:43

«Страна.ua» пишет о взрывах в Ивано-Франковской области Украины.

08:34

«Страна.ua» сообщила о новых взрывах в Днепропетровске (украинское название — Днепр). Еще одна ракета летит в сторону Черновцов.

08:28

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, обломки БПЛА повредили ЛЭП в одном из районов региона.

08:26

По данным «Страны.ua», ракеты летят в сторону Зеленодольска, где расположена Криворожская ТЭС, Светловодска, где находится Кременчугская ГЭС, Винницкой, Полтавской областей, Бурштына, где есть Бурштынская ТЭС.

08:23

После взрывов в Харькове возникли пожары, повреждена нежилая инфраструктура, сообщили местные власти.

08:20

«Страна.ua» пишет о взрывах в Харькове, Днепропетровске (украинское название — Днепр), Кременчуге, Кривом Роге.

08:17

❗️Глава минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил об атаке на украинскую энергетику. В связи с этим «Укрэнерго» вновь объявило об отключениях света.

08:13

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта Казани.

08:07

08:03

⚡️В Минобороны рассказали, что средства ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников: 26 над Белгородской областью, 23 над Воронежской, по три над Курской, Брянской и Тамбовской областями, один над акваторией Азовского моря.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1036-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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