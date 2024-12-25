Украина подверглась массированному ракетному удару. Военная операция, день 1036-й

Украина подверглась массированной ракетной атаке. По словам главы минэнерго страны Галущенко, под удар попала энергетическая система, в связи с этим «Укрэнерго» вновь объявило об отключениях света. Средства ПВО за ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над Белгородской областью, 23 – над Воронежской, по три – над Курской, Брянской и Тамбовской областями, один – над акваторией Азовского моря. Аэропорт Казани временно ограничил работу. «Газета.Ru» ведет хронику событий.