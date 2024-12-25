Украина подверглась массированному ракетному удару. Военная операция, день 1036-й

⚡️ВСУ обстреляли город Льгов Курской области. Власти уточняют информацию о пострадавших и повреждениях.
«Общественное. Новости» выяснило, что в Днепропетровске также есть проблемы со светом после серии взрывов.
❗️После взрывов оказалось серьезно повреждено оборудование электростанций украинской компании ДТЭК. Они уже начали ремонт, однако графики отключения света все равно ввели в нескольких областях Украины.
В отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини возбудили уголовные дела за незаконное пересечение границы РФ. Они делали репортажи из Суджи Курской области.
«Страна.ua» пишет, что в некоторых районах Харькова после взрывов пропали свет, вода и отопление.
Заявление спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о том, что новая администрация США хочет добиться справедливого мира на Украине и намерена положить конец конфликту, стало плохим знаком для Владимира Зеленского, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
В Подмосковье предотвращен теракт спецслужб Украины против руководителя оборонного предприятия — ТАСС со ссылкой на ФСБ
В коммюнике Оперативного командования ВС Польши в соцсети X говорится, что страна подняла в воздух дежурные пары истребителей якобы из-за действий дальней авиации РФ.
«Страна.ua» сообщила о новых взрывах в Днепропетровске (украинское название — Днепр). Еще одна ракета летит в сторону Черновцов.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, обломки БПЛА повредили ЛЭП в одном из районов региона.
По данным «Страны.ua», ракеты летят в сторону Зеленодольска, где расположена Криворожская ТЭС, Светловодска, где находится Кременчугская ГЭС, Винницкой, Полтавской областей, Бурштына, где есть Бурштынская ТЭС.
После взрывов в Харькове возникли пожары, повреждена нежилая инфраструктура, сообщили местные власти.
«Страна.ua» пишет о взрывах в Харькове, Днепропетровске (украинское название — Днепр), Кременчуге, Кривом Роге.
❗️Глава минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил об атаке на украинскую энергетику. В связи с этим «Укрэнерго» вновь объявило об отключениях света.
⚡️В Минобороны рассказали, что средства ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников: 26 над Белгородской областью, 23 над Воронежской, по три над Курской, Брянской и Тамбовской областями, один над акваторией Азовского моря.