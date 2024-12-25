«Взрыв произошел извне»: во Владикавказе из-за обломков БПЛА загорелся ТЦ

Взрыв и пожар произошли в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Причиной происшествия стало падение обломков беспилотника, который сбили над городом. По последним данным, которые приводят власти, как минимум один человек погиб и двое пострадали. При этом Telegram-каналы сообщают, что раненых больше. Среди них есть прохожие, которых задели осколки выбитых стекол. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Взрыв и последующий пожар в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе были вызваны падением обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Меняйло уточнил, что БПЛА был сбит в 08:28 мск.

«Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий.

На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошел извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата», — рассказал глава региона.

Он также добавил, что, по данным Минобороны РФ, атака БПЛА была предпринята по ряду регионов Северо-Кавказского федерального округа.

По словам главы республики, взрыв произошел на верхнем этаже здания, где находятся ресторан и развлекательные учреждения. Меняйло добавил, что несущие конструкции не пострадали, но поврежден потолок, который местами обрушился. Также в торговом центре много выбитых стекол и выгоревшего пространства.

В МЧС рассказали, что в настоящий момент пожар в «Алания Молл» полностью ликвидирован.

Что произошло

Взрыв в «Алания Молл» произошел около 08:30 мск. В здании выбило стекла, после чего на верхнем этаже начался пожар. Огонь быстро распространился, к 09:00 площадь возгорания, по данным МЧС, достигла 800 кв. м.

В республиканском управлении Следственного комитета изначально сообщили, что, предварительно, в торговом центре произошел «хлопок газовоздушной смеси».

О взрыве газа также писали Baza, Mash и 112. По их данным, его причиной стала утечка. 112 не привел подробностей, однако Baza уточнила, что, по предварительной информации, в одном из заведений на фудкорте велись работы по натяжному потолку и там находилось несколько газовых баллонов. В результате утечки газа из одного из них и произошел взрыв. Mash при этом писал, что утечка произошла в ресторане «Небо», не приводя подробностей.

«Местные говорят, что перед ЧП чувствовали запах газа в воздухе», — говорилось в публикации Telegram-канала.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на оперативные службы передавал, что в «Алания Молл», предварительно, взорвался сам газовый баллон. Источники агентства уточнили, что это могло произойти в кафе на фудкорте.

Однако Сергей Меняйло несколько раз опроверг версию со взрывом газа. Сначала он заявил, что здание торгового центра не было газифицировано, следовательно, вариант со взрывом системы подачи газа исключен. После этого глава республики еще раз сообщил журналистам, что в «Алания Молл» взорвался не газ.

Погибшие и пострадавшие

В результате взрыва и пожара, по информации, опубликованной Меняйло, погиб один человек, еще одного «забрали медики» — его состояние уточняется. Еще двое пострадавших от госпитализации отказались, помощь им оказали на месте.

В свою очередь SHOT сообщал об одном погибшем и девяти пострадавших, аналогичные данные публиковало агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы. А Baza писала, что в результате происшествия скончался один и пострадали 13 человек. Среди них — сотрудники ТЦ и прохожие.

«Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию после взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе», — передавал Mash.

В администрации города уточнили, что погибшая женщина работала в торговом центре. По данным SHOT, речь идет об 57-летней уборщице Иде Ч.