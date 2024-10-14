В Евросоюзе призвали усилить санкции против «теневого флота» России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложил министрам иностранных дел стран Евросоюза ужесточить санкции против так называемого «теневого флота» России, чтобы сократить экспорт российской нефти.

«Количество судов теневого флота России, с помощью которого Москва обходит потолок цен на нефть, увеличивается… Я предложил обсудить усиление санкций», — сказал он после заседания глав МИД стран ЕС, которое проходило в Люксембурге.

20 сентября заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон планирует ужесточить режим санкционного давления в отношении российской нефти и уменьшить доход России от ее продажи. По его словам, США намерены сократить прибыль РФ от продажи нефти «в краткосрочной перспективе от шести месяцев до трех лет», отметил чиновник.

В середине августа Bloomberg со ссылкой на отчет Киевской школы экономики (KSE) писал, что Россия нарастила свой так называемый «теневой» танкерный флот для перевозки нефти в первой половине 2023 года, что помогло компенсировать влияние западных санкций.

Ранее НОВАТЭК назвал ложными сообщения о планах по созданию теневого флота.