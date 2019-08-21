Не будет звездно-полосатой: Трампу не отдают Гренландию

Администрация президента США Дональда Трампа готова была предложить Дании $600 млн за Гренландию. Причем это размер выплат в год за передачу этого острова в бессрочное владение, сообщает в среду газета The Washington Post со ссылкой на свой источник.

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По информации издания, сумма была высчитана исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание Гренландии, имеющей статус автономии. Длительность предполагаемой аренды не уточняется.

Ранее сообщалось, что Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за отказа обсуждать продажу Гренландии. Правда, тогда еще в публичном пространстве не была озвучена цена вопроса.

Впрочем, оферта от Трампа не впечатлила датчан. Более того, предложение, поступившее от Трампа, лишь добавило ему скандальности.

Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит, сообщает местное издание DR со ссылкой на представителя королевского дома Лине Баллебю.

«Это было неожиданно. Нам больше нечего сказать по этому вопросу», — сказала она.

Формально главой Гренландии является датская королева.

О том, что встреча с премьером Дании Метте Фредериксен отложена из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии, американский лидер традиционно сообщил в Twitter.

«Дания — особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», - написал Трамп.

Своей прямолинейностью премьер сэкономила немало средств и усилий как для США, так и для Дании, добавил он. При этом Трамп выразил надежду на то, что позиция властей Дании изменится.

Президент США ранее подтвердил, что интересовался возможностью покупки Гренландии, назвав приобретение острова «стратегически интересным». Прежде о таких планах сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Она не продается»

Глава датского правительства Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной, отметив, что по-прежнему готова встретиться с ним во время визита в Данию, запланированного на 2-3 сентября. Президента США пригласила с официальным визитом датская королева.

«Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия принадлежит Гренландии. Я очень надеюсь, что все это не серьезно», — заявила Фредериксен газете Sermitsiaq.

Власти Гренландии также заявили, что остров не продается.

Представитель Датской народной партии Серен Йесперсен назвал предложение Трампа смехотворным. Дания не может продать США 50 тыс. своих граждан, сказал он.

«Если он в самом деле обдумывает такой план, это окончательное доказательство того, что он сошел с ума», — приводит слова Йесперсена The Independent.

Бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен сказал, что это, наверное, первоапрельская шутка, «жаль только не сезон».

Советник Трампа Лоуренс Кадлоу рассказал, что экс-президент Гарри Трумен также собирался купить остров и предложил властям Дании $100 млн, но получил от них отказ.

Для президента речь идет о крупной сделке с недвижимостью, пишет The Guardian. Она обеспечила бы землю в четверть размера США и закрепила бы место Трампа в истории США наряду с президентом Эндрю Джонсоном, который купил Аляску у России в 1867 году, отмечает газета.

По мнению советников Трампа, такая сделка могла бы поставить под вопрос доминирование Китая на рынке мировых промышленных металлов.

Гренландия не будет «снова великой»

Гренландия — крупнейший остров в мире, он расположен на пересечении Северного Ледовитого и Атлантических океанов. Территория входит в состав Дании, но обладает широкой автономией и не входит в ЕС, в отличие от Дании. Местные органы могут сами контролировать вопрос добычи полезных ископаемых и привлечения новых инвесторов по освоению шельфа. Большая часть Гренландии покрыта льдом. Население острова составляет около 56 тысяч человек.

Гренландия таит в себе одни из крупнейших месторождений редкоземельных металлов, включая неодим, празеодим, диспрозий и тербий, а также уран и побочные продукты цинка. Цель США — это автралийская компания Greenland Minerals, вызвавшая большой ажиотаж с тех пор, как начала работать на юго-западном полуострове Гренландии в 2007 году для разработки рудника Kvanefjeld, богатого редкоземельными металлами, пишет The Guardian.

Предположительно, что более 100 миллионов тонн руды находится под землей.

США, в первую очередь, интересны залежи нефти на шельфе Гренландии.

Впервые запасы сырья на острове были обнаружены в 2010 году. Тогда британская компания Cairn Energy пробурила первую скважину. Но суровые погодные условия позволили выполнять работы всего четыре месяца в году, что вынудило корпорацию покинуть регион.

Однако в 2018 году Национальная геологическая служба США провела анализ недр острова. Американские инженеры обнаружили на шельфе примерно 50 млрд баррелей нефти.

По словам Трампа, Гренландия обходится Дании в 700 млн долларов в год. Продажа острова облегчила бы это бремя.

Financial Times оценила в 1,1 трлн долларов США совокупную стоимость минеральных и оборонных активов Гренландии.