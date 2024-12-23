«Угрожает отыграться». СВР обвинила Санду в подготовке военной операции в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду угрожает отыграться на Приднестровье, если вопрос с поставками российского газа не будет решен, заявили в СВР РФ. По данным ведомства, глава республики готовит план военной операции в ПМР, чтобы установить над ней контроль и ликвидировать российское миротворческое присутствие в регионе. Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» призвал Приднестровье готовиться к нападению, которое, по его словам, может произойти «в любой момент».

Служба внешней разведки России заявила, что президент Молдавии Майя Санду угрожает «отыграться» на Приднестровье, если вопрос с поставками российского газа в Молдавию не будет решен.

По данным российских спецслужб, на совещании по вопросам энергетической безопасности страны глава Молдавии «вышла из себя» после доклада премьер-министра Дорина Речана о проблемах энергоснабжения. С ними Молдавия может столкнуться после 31 декабря 2024 года, когда истечет российско-украинский договор на транзит природного газа.

«Она (Санду. — «Газета.Ru») категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию. По словам Санду, «если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье». Приказано завести уголовные дела в отношении руководства ПМР (Приднестровской Молдавской Республики) «за сепаратизм», а рядовых жителей Приднестровья подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона», — говорится в сообщении СВР.

В Евросоюзе, как отметили в ведомстве, не знают, как утихомирить «эмоционально нестабильного» президента Молдавии. По данным СВР, Санду также «не отрезвило напоминание о том, что правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в ПМР Молдавской ГРЭС».

«Войдя в раж», президент требовала подготовить силовой захват электростанции», — подчеркнули в ведомстве.

Военная операция в Приднестровье

Кроме этого, в сообщении пресс-бюро СВР также говорится, что Майя Санду готовит план военной операции в Приднестровье для установления контроля над республикой и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе . О необходимости его разработки президент Молдавии также заявила на совещании по вопросам энергетической безопасности, рассказали в ведомстве.

«Никто не может гарантировать, что молдавский президент действительно не попытается развязать реальную войну в регионе», — подчеркнули в СВР.

При этом в ведомстве также выразили мнение, что в ЕС «были бы не против появления новой кризисной точки в зоне прямых интересов России». Однако Европа сейчас не готова к вооруженному конфликту в Приднестровье.

Напасть могут в любой момент

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что ПМР, зажатая между вражеской Украиной и недружественной Молдавией, должна быть готовой к нападению «в любой момент» .

«Другое дело, что и для нападающих это наверняка выйдет боком — в Приднестровье порядка 2000 российских миротворцев, которых Россия, естественно, будет защищать всеми возможными способами. Кроме того, там находится еще с советских времен крупнейший в мире склад боеприпасов, и атаковать его все равно, что играть со спичками поблизости от пороховой бочки. Ясно, что Санду, которая неспособна самостоятельно мыслить, а лишь выполняет приказы своих западных кураторов, эти факты не остановят, но задуматься стоит хотя бы населению Молдавии <...> А в Приднестровье следует быть готовыми к любому развитию ситуации, в том числе и военному конфликту», — отметил парламентарий.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик при этом считает, что власти Молдавии могут использовать Приднестровье как разменную монету.

«Газовый кризис — это намеренно спровоцированная Кишиневом ситуация и предлог для манипуляций для того, чтобы Молдова фактически поглотила Приднестровье, а рядом с Россией возник очередной очаг напряженности. <…> Давление, которое власти Молдавии по команде НАТО оказывают на Приднестровье, может заставить Россию принять соответствующие меры, чтобы помочь нашим гражданам в Приднестровье», — заявил он в разговоре с «Газетой.Ru».

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла, что «некоторые горячие головы в Кишиневе <…> начали фантазировать на тему того, как использовать энергетические кризисы в стране для силового решения приднестровского вопроса». По словам Захаровой, эти «горячие головы» утверждают, что Россия якобы держит в заложниках жителей Левобережья Днестра и «безразлична к россиянам Приднестровья».

«Я специально для тех, кто вот эту всю чушь придумывает и распространяет, повторю: ни у кого не должно быть сомнений в том, что Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечивать защиту находящихся в Приднестровье своих граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна. Любые действия, представляющие угрозу безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — сказала представитель МИД.