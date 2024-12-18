Над российским приграничьем сбили беспилотники. Военная операция, день 1029-й

Глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил о повреждениях объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.
⚡️ТАСС со ссылкой на МО сообщил, что крымские десантники уничтожили в районе Новоивановки Курской области американский танк Abrams.
Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге подчеркнул, что «никто извне Украины не может диктовать, когда и как ей вступать в переговоры». По его словам, страна заработала право самостоятельно принимать решения о переговорах по урегулированию конфликта.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС обозначил, что обмен Донбасса и Новороссии на членство Украины в НАТО не может быть условием для мирного соглашения:
«Это такая информационная пропагандистская уловка. Украина отдаст свою территорию. Что значит, отдаст? <...> Это не ее территория, а все время пытается преподнести, что ей придется отдать. Это историческая территория России».
⚡️В Минобороны рассказали, что ночью дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника: два над Белгородской областью, один над Брянской и один над Курской.