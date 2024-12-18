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Политика

Над российским приграничьем сбили беспилотники. Военная операция, день 1029-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1029-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, один над Брянской и один над Курской. Крымские десантники ликвидировали американский танк Abrams в Курской области. Местные власти сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обозначил, что обмен Донбасса и Новороссии на членство Украины в НАТО не может быть условием для мирного соглашения, так как это «историческая часть РФ». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:33

Глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил о повреждениях объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.

08:28

08:23

⚡️ТАСС со ссылкой на МО сообщил, что крымские десантники уничтожили в районе Новоивановки Курской области американский танк Abrams.

08:17

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге подчеркнул, что «никто извне Украины не может диктовать, когда и как ей вступать в переговоры». По его словам, страна заработала право самостоятельно принимать решения о переговорах по урегулированию конфликта.

08:13

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС обозначил, что обмен Донбасса и Новороссии на членство Украины в НАТО не может быть условием для мирного соглашения:

«Это такая информационная пропагандистская уловка. Украина отдаст свою территорию. Что значит, отдаст? <...> Это не ее территория, а все время пытается преподнести, что ей придется отдать. Это историческая территория России».

08:07

08:03

⚡️В Минобороны рассказали, что ночью дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника: два над Белгородской областью, один над Брянской и один над Курской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1028-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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