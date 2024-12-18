Над российским приграничьем сбили беспилотники. Военная операция, день 1029-й

08:13

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС обозначил, что обмен Донбасса и Новороссии на членство Украины в НАТО не может быть условием для мирного соглашения:

«Это такая информационная пропагандистская уловка. Украина отдаст свою территорию. Что значит, отдаст? <...> Это не ее территория, а все время пытается преподнести, что ей придется отдать. Это историческая территория России».