Россию атаковали 13 украинских беспилотников. Военная операция, день 1020-й

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что избранный президент США Дональд Трамп начал конкретизировать свою политику по Украине:

«Трамп начинает конкретизировать свою внешнеполитическую программу… Трамп способен внести серьезные коррективы в линию США по Украине силой своей личности. Если, конечно, сможет».