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Политика

Россию атаковали 13 украинских беспилотников. Военная операция, день 1020-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1020-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью, три над Ростовской и два над Астраханской. Избранный президент США Дональд Трамп в беседе с NBC завил, что, скорее всего, его администрация уменьшит военную помощь Украине. Сенатор Алексей Пушков считает, что Трамп начал конкретизировать свою внешнеполитическую стратегию по Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:34

В Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу.

08:32

По данным The Washington Post, Вашингтон вновь пытается убедить Киев понизить мобилизационный возраст до 18 лет. Американские чиновники якобы предупредили украинских коллег, что для них нехватка личного состава более критична, чем дефицит оружия.

08:29

Россия использует «ложные невооруженные приманки» в целях истощения и без того скудных запасов боеприпасов для украинских систем ПВО, пишет американская газета The Wall Street Journal.

08:13

Трамп в беседе с NBC заявил, что его администрация, скорее всего, уменьшит военную помощь Украине. По его словам, сейчас США оказывают большую поддержку, чем Европа, а они должны сравняться. Трамп подчеркнул, что конфликт нужно остановить из-за «сотен тысяч» погибших с обеих сторон.

08:07

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что избранный президент США Дональд Трамп начал конкретизировать свою политику по Украине:

«Трамп начинает конкретизировать свою внешнеполитическую программу… Трамп способен внести серьезные коррективы в линию США по Украине силой своей личности. Если, конечно, сможет».

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь дежурные средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников: восемь над Белгородской областью, три над Ростовской и два над Астраханской.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1020-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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