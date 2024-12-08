«Крах оси, которую выстраивал Иран». Что будет с Сирией и ее союзниками? Политолог Каргин назвал переворот в Сирии крахом Асада и Ирана

Ответственность за падение режима Асада в Сирии прежде всего несет сам президент арабской республики и власти Ирана. Об этом заявил «Газете.Ru» эксперт по Ближнему востоку и Израилю, политолог Александр Каргин. При этом он надеется на сохранение российских баз в Сирии. Кроме того, Каргин рассказал о трех возможных сценариях развития событий в республике, а также о влиянии последних событий на соседей Сирии.

О предопределенности событий провала Башара Асада

В свете событий последних дней неожиданностью то, что произошло, не стало. После взятия Хомса падение Дамаска было практически предопределено. Неожиданностью можно назвать сам марш боевиков-террористов, который произошел, захват Алеппо, восстания практически по всей Сирии. Вот это изначально было неожиданностью. Но опять же, для кого это было неожиданностью? Наверное, скорее для обывателей. Для людей, которые как-то наблюдали за событиями в Сирии, было понятно, что, к сожалению, Башар Асад практически ничего не делал, чтобы реформировать свою систему управления.

У него было 6–8 относительно спокойных лет (относительно, конечно) на то, чтобы провести реформы, на то, чтобы выстроить сильную армию. Этого сделано не было.

Более того, в каком-то смысле произошло ухудшение ситуации. Мы видим, что население к сирийскому правительству было в целом абсолютно нелояльно. И, к сожалению, в этом смысле это скорый коллапс. Для правительства Асада это очевидный провал, его личный провал.

О положении Асада

Жив он сейчас или нет — сказать сложно. Сейчас множество слухов, что он мертв, что самолет, на котором он вылетал, сбит. Я не могу сказать, жив он или мертв, но я не думаю, что это на что-то влияет.

В политическом плане его режим закончен, и шансов на какую-то реставрацию там абсолютно нет.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

О последствиях для Ирана

Для Ирана произошедшее в Сирии — это глобальное поражение и геополитический крах.

То, что они не пришли сирийцам на помощь, не стали спасать Асада, — это отдельный вопрос к тому, насколько Иран является надежным союзником.

Что ждет Иран? Ослабление влияния в регионе и, главное, крах оси, которую они выстраивали — Иран, Ирак, Сирия, Ливан. Без Сирии Иран не сможет поддерживать «Хезболлу» в Ливане, то есть будет перекрыт сухопутный путь поддержки. Соответственно, эта ось больше не существует.

В самом Иране, скорее всего, будет определенный рост внутреннего недовольства со стороны различных реформаторских групп, будет потеря союзников, в том числе, возможно, со стороны Ирака. И, скорее всего, также произойдет некое усугубление экономических проблем из-за сокращения торговых маршрутов. Скорее всего, Ирану предстоит усиление изоляции и ухудшение отношений с арабскими странами, в частности с монархиями Залива. Неважно, как в Тегеране это будут объяснять, но произошедшее будет восприниматься в арабском мире как слабость Ирана.

Важно понимать, что именно Иран нес глобальную ответственность за происходящее в Сирии. Иран и Сирия в этом плане были очень сильно связаны. И Тегеран, не придя на помощь, продемонстрировал слабость, а слабость в этом регионе практически не прощают.

О будущем «Хезболлы»

«Хезболла» начнет ослабляться. У «Хезболлы» очень много противников. Есть Израиль, который будет ее пытаться добивать. Внутри Ливана «Хезболлу» очень многие ненавидят. То есть для «Хезболлы» сейчас наступают крайне непростые времена.

О влиянии Турции

Скорее всего, конечно, возрастет влияние Турции, Саудовской Аравии. Эти страны — основные бенефициары произошедшего. Вместе с тем Турция теперь получает Сирию, по крайней мере значимую часть страны, за которую она теперь должна будет как-то отвечать, нести финансовые расходы. И вот в этом плане я не знаю, готова ли к этому Турция с учетом тех экономических проблем, которые и так есть у правительства Эрдогана.

Не приведет ли эта победа в итоге Турцию к краху? Будем смотреть.

О позиции Израиля

Скорее всего, возрастут роль и влияние Израиля, который будет добивать «Хезболлу». Сегодня уже была информация, что Израиль получил полный контроль над Голанскими высотами, то есть воспользовался ситуацией. И оставшуюся сирийскую часть Голанских высот сейчас забрал себе. Это не значит, что Израиль будет контролировать эту территорию на постоянной основе, но сейчас она уже израильская, под контролем Израиля.

О роли России

Если говорить про Россию, то я стараюсь быть оптимистом. Я надеюсь, что все будет хорошо, и наши базы там, в Сирии, останутся.

В любом случае надо понимать, что влияние России на Ближнем Востоке никуда не уйдет, оно как было очень мощным, так оно таковым и останется.

Потому что Россия всегда диверсифицировала свои политические ресурсы на Ближнем Востоке, и у России были хорошие отношения с Сирией и Ираном. Также хорошие отношения с Саудовской Аравией. Также прекрасные отношения с Эмиратами. И с Израилем сохранялись отношения. Израиль совершенно недавно обращался к России за помощью и поддержкой.

О сценариях для Сирии

Если говорить про то, как будет развиваться ситуация в самой Сирии, есть три сценария, которые я бы описал.

Есть наиболее позитивный сценарий для самой Сирии: будет просто создана какая-то, скажем так, федеративная республика, в которой будут конкурировать разные группы интересов. Но я практически не верю, что так произойдет.

Есть сценарий наиболее вероятный: это то, что произойдет распад и постепенная «балканизация». То есть появятся разные квазигосударства, и таким образом страна придет к распаду и хаосу. И есть самый плохой вариант развития событий: это то, что появится радикальное государство, построенное на экстремизме и фундаментализме, которое станет источником террористической активности в регионе и будет дестабилизировать весь Ближний Восток. Это самый плохой вариант развития событий.