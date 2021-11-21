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Армия

«США закрыли небо. Они не считают Россию равным партнером»

Эксперт объяснил, зачем год назад Вашингтон вышел из Договора по открытому небу

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Reuters
22 ноября 2020 года Вашингтон официально стал свободен от любых обязательств, связанных с Договором по открытому небу. За полгода до этого Белый дом уведомил Москву о своем выходе из соглашения. Зачем это было сделано и к чему привело – разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Договор по открытому небу (ДОН) является многосторонним международным договором, разрешающим свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Документ был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора являлось содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

В соответствии с договором, государства, подписавшие его, взяли на себя обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полеты над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Полеты должны были проводиться на уведомительной основе.

Самолеты наблюдения при этом не были оснащены вооружением. Установленная на них аппаратура (в первую очередь это аэрофотоаппараты) проходила освидетельствование представителями государств, участвующих в договоре. На борту всегда присутствовали представители той страны, над территорией которой проходит полет.

В мае 2020 года президент США Дональда Трамп объявил о намерении США выйти из договора. Через полгода выход официально состоялся. Москва в ответ также вышла из договора.

Закон о денонсации ДОН Россией был принят Госдумой в мае 2021 года. В июне денонсацию одобрил Совет Федерации и подписал президент РФ.

Любые международные договоры заключаются и, самое главное, соблюдаются сторонами, имеющими примерно равный геополитический вес, обладающими сравнительно одинаковыми военными возможностями, контролирующими аналогичные по площади и важности регионы земного шара. Если нет подобного равенства военно-экономических потенциалов, вопрос смерти любых ранее подписанных соглашений – вопрос всего лишь только времени. В этой логике и действовали США, когда закрыли небо. Они просто не считают Россию равным партнером.

Этим и объясняется обрушение всех международных договоров по ограничению вооружений со стороны Белого дома, а не какой-то исключительно злой волей и особо коварными умыслами очередной администрации Белого дома.

Просто в современном мире появились новые центры силы, геостратегическая картина за последние десятилетия в значительной степени переформатирована. К примеру, в отношении ограничения стратегических наступательных вооружений американцы давно заявляют, что к этим процессам надо подключать Китай.

Так что выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу был вполне логичен и в полном объеме лежал в русле политики Белого дома, проводимой в области контроля за вооружениями и за военной деятельностью других государств.

При этом к эффективности договора были вопросы.

Во-первых, не совсем понятно, какой дополнительный объем информации в случае соблюдения ДОН можно получить от средств воздушной разведки, когда практически все эти проблемы можно решить с помощью обзорной и детальной оптико-электронной (а также радио- и радиотехнической) космической разведки.

Во-вторых, договор по открытому небу действительно является «реликтом». Он подписывался почти 30 лет назад в совершенно другой геополитической обстановке и уже не отвечал нынешним реалиям.

Разумеется, не стоит считать Договор об открытом небе абсолютно не имеющим никакого значения. Эта была своего рода мера доверия между различными государствами. Не исключено, что в отдаленном будущем к подобному договору и США, и Россия вернутся. Разумеется, теперь уже на новой технологической основе.

После окончательного выхода из ДОН у России остались не занятыми два самолета Ту-214ОН («открытое небо»). Их предполагается переориентировать для решения других задач. Теперь их можно использовать в качестве средства ведения разведки, может быть – для контроля защищенности собственных военных объектов.

Помимо прочего, высказывались идеи применить Ту-214ОН для фиксации результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности проводимых учений войск. В общем: какая-либо сфера применения обоим самолетам Ту-214ОН так или иначе найдется.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),
Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

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