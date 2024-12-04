Президент Южной Кореи ввел военное положение, которое отменил парламент. Теперь Юн Сок Ёль грозит импичмент Песков: в Кремле внимательно наблюдают за тревожной ситуацией в Южной Корее

Южная Корея переживает политический кризис после того, как президент Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, обвиняя оппозицию в подрыве конституционного порядка и поддержке Северной Кореи. В ответ на это решение в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов, после голосования в парламенте, военное положение было отменено. Этот шаг, вызвавший международную обеспокоенность и внутренние разногласия, подорвал политическое положение президента, поставив его на грань импичмента, считают эксперты.

Объявление военного положения в Южной Корее 3 декабря вызвало бурную реакцию внутри страны и за ее пределами. Президент Юн Сок Ёль объяснил свое решение угрозой со стороны «антигосударственных сил», однако его действия вызвали резкую критику оппозиции и даже правящей партии. Всего через несколько часов парламент проголосовал за отмену режима, подчеркнув несоответствие его введения демократическим принципам.

«Для искоренения сил, симпатизирующих Северной Корее»

Во вторник, 3 декабря, под ночь по корейскому времени президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил чрезвычайное положение, вызвав шок как внутри страны, так и за ее пределами. Это решение, по его словам, было направлено на защиту конституционного порядка от «антигосударственных сил», якобы подрывающих стабильность.

close The Presidential Office/Reuters

Он обвинил оппозицию в «парализации» правительства, включая попытки импичмента прокуроров и отказ утвердить бюджет.

«Я объявляю военное положение для искоренения сил, симпатизирующих Северной Корее, и защиты конституционного порядка», — заявил президент в телеобращении.

Однако никаких доказательств связей оппозиции с Пхеньяном представлено не было. Действия Юна вызвали критику не только со стороны оппозиции, но и в рядах его собственной партии.

Военное положение на несколько часов

Сразу после объявления режима в Сеуле появились армейские подразделения. Военные заблокировали доступ в здание Национальной ассамблеи, где произошли столкновения с протестующими.

На улицах столицы появилась армейская техника, несколько колонн направились к парламенту. Главнокомандующий сухопутных войск Пак Ан Су заявил о запрете на деятельность партий и митингов, а также о введении цензуры в СМИ.

Южнокорейские издания со ссылкой на агентство «Рёнхап» сообщали, что предложение о введении военного положения поступило от министра обороны Ким Ён Хёна на экстренном совещании. Тем не менее, против этой инициативы выступила даже правящая партия.

«Решение президента ошибочно. Это противоречит демократическим принципам», — заявил лидер «Гражданской силы» Хан Дон Хук.

«Действия, несовместимые с конституционным порядком»

Ситуация изменилась уже к утру 4 декабря, когда Национальная ассамблея проголосовала за отмену военного положения. По Конституции Южной Кореи, введение этого режима требует одобрения парламента, что и стало причиной его отмены.

Президенту пришлось согласиться с решением парламента, несмотря на начальную критику в его адрес: «Я отзываю войска, мобилизованные для выполнения задач военного положения».

Однако оппозиция не хочет останавливаться на достигнутом. Лидер фракции Демократической партии «Тобуро» Хван Ун Ха пообещал добиваться импичмента президента: «Это действия, несовместимые с конституционным порядком».

«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем»

Объявление военного положения в Южной Корее вызвало обеспокоенность международного сообщества. Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон с «серьезной обеспокоенностью» следит за развитием событий в Сеуле: «Мы ожидаем, что политические споры будут урегулированы мирным путем и в соответствии с принципом верховенства закона».

Похожую позицию заняли и в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в Южной Корее тревожной и заявил, что Кремль внимательно наблюдает за развитием событий.

Президент «рехнулся»

Решение Юна обострило и без того сложные отношения между исполнительной и законодательной ветвями власти. Южнокорейские эксперты указывают, что президент, и так потерявший популярность на фоне скандалов и конфликтов с оппозицией, рискует потерять свой пост. Дженни Таун из аналитического центра Stimson Center назвала действия Юна «опасными» и предрекла начало процедуры импичмента.

Рейтинг Юна, который ранее уже опустился до рекордно низких значений, может стать еще ниже. Кроме того, эта ситуация может подорвать международную репутацию Южной Кореи. «Для президента, который стремился укрепить имидж страны на мировой арене, это серьезный удар», — отметил профессор Университета иностранных исследований Ханкук Мейсон Ричи.

Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Юн Сок Ёль «рехнулся».

«Ким Чен Ын [лидер Северной Кореи] воспользоваться [этой ситуацией] не может и, полагаю, сам в изумлении», — добавил Ланьков.

Демократические институты под угрозой

Объявление военного положения стало кульминацией длительных конфликтов между Юном и оппозицией. Оппоненты президента обвиняют его в ограничении свободы слова, судебных преследованиях оппозиционеров и попытках установить контроль над независимыми СМИ. В 2023 году Южная Корея опустилась в индексе свободы прессы с 47 на 62 место.

Юн, в свою очередь, утверждает, что действует в интересах национальной безопасности, и обвиняет оппозицию в симпатиях к Северной Корее. «Силы коммунистического тоталитаризма замаскировались под активистов демократии», — заявил он в прошлом году.

Импичмент?

Ситуация в Южной Корее остается напряженной. Отмена военного положения стала победой парламента, однако президент столкнулся с угрозой импичмента и серьезными политическими последствиями. Эксперты прогнозируют дальнейшие потрясения для страны, которая считалась одним из примеров устойчивой демократии в Азии.

Для Юна Сок Ёля это может стать началом конца его политической карьеры, а для Южной Кореи — сигналом о необходимости укрепления демократических институтов и предотвращения подобных кризисов в будущем.