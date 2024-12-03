Зеленский пообещал пригласить РФ на второй «саммит мира». Военная операция, день 1014-й

Солдатам ВСУ приказали удерживать максимально возможную территорию до инаугурации Дональда Трампа, сообщает Би-би-си со ссылкой на переписки с украинскими военными
Украина с начала российской военной операции потеряла погибшими менее 80 тыс. военнослужащих, заявил Владимир Зеленский в интервью Kyodo News
Лондон поможет Украине занять «максимально сильное положение в переговорах», заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым и обсудил с ним американскую поддержку Киева. Об этом сообщил сам Умеров в аккаунте в X.
Остин осудил российский удар новейшей ракетой средней дальности «Орешник» по военному объекту в Днепре, а также атаки «на критически важные объекты инфраструктуры» Украины. Он добавил, что «США по-прежнему готовы оказывать Украине поддержку».
Киев пригласит Россию на второй «саммит мира», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц совершил необъявленный визит в Киев, подчеркнув готовность Германии поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». С таким посланием он выступил в адрес Владимира Путина, заявив: «Мы в этом надолго». Кроме того, канцлер объявил о дальнейших поставках оружия Киеву и прокомментировал недавний звонок президенту России.
Часть Тернополя осталась без электричества из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры, сообщил мэр города Сергей Надал.
Средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.