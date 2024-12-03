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Политика

Зеленский пообещал пригласить РФ на второй «саммит мира». Военная операция, день 1014-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1014-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласит Россию на второй «саммит мира». Главы МО США и Украины обсудили удар «Орешником» и дальнейшую поддержку Киева. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал, что Лондон поможет Украине занять «максимально сильное положение в переговорах». Солдатам ВСУ приказали удерживать максимально возможную территорию до инаугурации Дональда Трампа, сообщает Би-би-си. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:26

Солдатам ВСУ приказали удерживать максимально возможную территорию до инаугурации Дональда Трампа, сообщает Би-би-си со ссылкой на переписки с украинскими военными

8:24

Украина с начала российской военной операции потеряла погибшими менее 80 тыс. военнослужащих, заявил Владимир Зеленский в интервью Kyodo News

8:20

Лондон поможет Украине занять «максимально сильное положение в переговорах», заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

8:17

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым и обсудил с ним американскую поддержку Киева. Об этом сообщил сам Умеров в аккаунте в X.

Остин осудил российский удар новейшей ракетой средней дальности «Орешник» по военному объекту в Днепре, а также атаки «на критически важные объекты инфраструктуры» Украины. Он добавил, что «США по-прежнему готовы оказывать Украине поддержку».

8:13

Киев пригласит Россию на второй «саммит мира», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News.

8:10

Канцлер ФРГ Олаф Шольц совершил необъявленный визит в Киев, подчеркнув готовность Германии поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». С таким посланием он выступил в адрес Владимира Путина, заявив: «Мы в этом надолго». Кроме того, канцлер объявил о дальнейших поставках оружия Киеву и прокомментировал недавний звонок президенту России.

8:07

Часть Тернополя осталась без электричества из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры, сообщил мэр города Сергей Надал.

8:04

Средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1014-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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