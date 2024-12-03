Зеленский пообещал пригласить РФ на второй «саммит мира». Военная операция, день 1014-й

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Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым и обсудил с ним американскую поддержку Киева. Об этом сообщил сам Умеров в аккаунте в X.

Остин осудил российский удар новейшей ракетой средней дальности «Орешник» по военному объекту в Днепре, а также атаки «на критически важные объекты инфраструктуры» Украины. Он добавил, что «США по-прежнему готовы оказывать Украине поддержку».