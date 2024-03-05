Премьер Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак. Но ей не поверили Кая Каллас показала свой завтрак после обвинений Politico, что она ест россиян

В ЕС сомневаются, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас сменит Жозепа Борреля на посту главы дипломатии Евросоюза. Газета Politico написала, что едва ли на этот пост назначат человека, которому «нравится есть россиян на завтрак», имея в виду ее чрезмерно резкие высказывания в адрес России. Каллас в ответ на публикацию решила доказать, что ее завтрак выглядит по-другому. Но издание не поверило, что эстонский премьер «регулярно ест мюсли».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас показала в соцсети Х, что ест по утрам после того, как газета Politico написала, что ей «нравится есть россиян на завтрак».

«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», — подписала Каллас фотографию.

На снимке можно увидеть мюсли с йогуртом и черникой, а также кружку с напитком.

Однако газета фотодоказательствам эстонского премьер-министра не поверила.

«Неясно, регулярно ли [Кая] Каллас ест мюсли или все-таки иногда ест русских», — иронично прокомментировало издание.

Кроме того, журналисты обратили внимание на чашку эстонского премьера: «Politico не смогла подтвердить, был ли в ее кружке горячий напиток с лимоном и медом, зеленый чай… или слезы российского имперализма».

При чем тут завтрак?

4 марта газета Politico выпустила статью, в которой говорилось, что Кая Каллас может занять пост верховного представителя по иностранным делам ЕС после отставки Жозепа Борреля (ожидается, что Боррель покинет свой пост после выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня). Премьер-министр Эстонии — один из претендентов на эту должность, об этом в Брюсселе говорили несколько месяцев. Европейские политики, по данным газеты, ожидали, что кандидатуру Каллас поддержит президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако не все верят в то, что у нее есть шанс занять пост. Официальный представитель ЕС, который пожелал остаться анонимным, заявил Politico, что тема «остается чувствительной» в некоторых европейских столицах.

«Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это по тем же причинам, по которым она не подходила для работы в НАТО.

Неужели мы поставим на этот пост того, кто любит есть русских на завтрак?» — добавил представитель Евросоюза.

Газета также отметила, что представители восточноевропейских стран редко занимали высшие посты в ЕС и НАТО. В январе Politico писала, что в связи с конфликтом на Украине представители стран Восточной Европы считают, что регион должен получить более значимые позиции в ЕС.

Каллас и Россия

Кая Каллас вступила в должность премьер-министра Эстонии 26 января 2021 году, став первой женщиной на этом посту. Именно при ее руководстве в стране началась кампания по сносу и замене советских памятников. Еще до того, как рабочая комиссия начала работу по оценке монументов, 56 из них демонтировали. Например, в Нарве переместили в музей единственный сохранившийся в городе танк-памятник Т-34.

«Центральной ценностью эстонского государства является внутренний мир, а одной из первичных задач государства — защита внутреннего и внешнего мира. Мы не дадим России возможности использовать прошлое, чтобы нарушить внутренний мир Эстонии», — объяснила Каллас.

Несмотря на то, что парламент Эстонии не принял законопроект о демонтаже памятников, премьер-министр заявила, что работу над инициативой надо продолжить.

При премьерстве Каллас эстонский парламент принял закон о переходе обучения на государственный язык. Кая Каллас заявила, что устранение русскоязычного образования в Эстонии — это «вопрос безопасности».

«У нас сложилась ситуация, когда Россия пытается «освобождать» русскоязычных в других странах. Ясно, что есть особо нацеленная пропаганда, освещение истории, и это вопрос безопасности. Вопрос безопасности для маленького государства», — объяснила премьер-министр.

В январе 2024 года Каллас также заявила, что правительство ищет способ ограничить право голоса проживающих в стране россиян, пока не закончится военный конфликт на Украине, сообщало РИА Новости.

Премьер-министр Эстонии также неоднократно выражала поддержку Киеву. Каллас, в том числе, поддержала вступление Украины в НАТО и заявляла, что оно необходимо всем странам Европы. Поставки Киеву оружия эстонский премьер назвала «путем к миру». По словам Каллас, с 2022 года Эстония передела Украине военную помощь в размере почти €500 млн и намерена продолжать это делать. В ближайшие четыре года республика намерена отдать 0,25% своего ВВП Украине.