ВС РФ сбили 11 украинских БПЛА над Россией. Военная операция, день 1011-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1011-й день

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 беспилотников над Белгородской областью и Черным морем. Жители Сочи сообщили о нескольких взрывах и вспышках в небе в Лазаревском районе. Потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) может нанести критический удар по экономике Украины, сообщает New Voice. Переговоры по решению украинского кризиса возможны после инаугурации избранного президента США Трампа, заявил спикер парламента Крыма Константинов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.