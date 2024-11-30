Мобилизация граждан от 18 лет на Украине неуместна на фоне нехватки оружия в ВСУ. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Украинский лидер Владимир Зеленский вскоре станет представителем «партии мира», выступив за переговоры. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.
Авиация России и КНР провела патрулирование в западной части Тихого океана, сообщает Минобороны Китая.
Переговоры по решению украинского кризиса возможны после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, они могут начаться уже в январе или феврале 2025 года, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Потеря Красноармейска (украинское название Покровск), а вместе с ним и единственной на Украине шахты со стратегическими запасами коксующегося угля, приведет к обвалу металлургического производства в стране, предупреждает украинское издание New Voice.
❗️ Российские силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 беспилотников над Белгородской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны.