Россию атаковали 47 украинских БПЛА. Военная операция, день 1010-й

Российские силы ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. Власти Украины приняли решение перенести Верховную раду в тщательно охраняемый правительственный район Киева из-за опасений нового удара ракетой средней дальности «Орешник», пишет Financial Times. Действующий президент США Байден назвал ответные российские удары по позициям украинских военных «возмутительными». Посольство Дании в Киеве предупредило датчан, оказавшихся на Украине, что сотрудники ТЦК и полиции могут применить к ним «грубую силу», сообщает «Страна.ua». «Газета.Ru» ведет хронику событий.