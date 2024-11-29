Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Россию атаковали 47 украинских БПЛА. Военная операция, день 1010-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1010-й день

close
Станислав Красильников/РИА Новости
Российские силы ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. Власти Украины приняли решение перенести Верховную раду в тщательно охраняемый правительственный район Киева из-за опасений нового удара ракетой средней дальности «Орешник», пишет Financial Times. Действующий президент США Байден назвал ответные российские удары по позициям украинских военных «возмутительными». Посольство Дании в Киеве предупредило датчан, оказавшихся на Украине, что сотрудники ТЦК и полиции могут применить к ним «грубую силу», сообщает «Страна.ua». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:06

❗️Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что любое возможное прекращение огня на Украине должно подразумевать размещение европейской миротворческой миссии, включая британский контингент.

8:45

8:38

❗️Глава Минобороны Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в КНДР, сообщает российское оборонное ведомство.

8:33

Посольство Дании в Киеве предупредило подданных королевства, оказавшихся на Украине, о том, что сотрудники ТЦК и полиции могут применить к ним «грубую силу», сообщает издание «Страна.ua».

8:21

Байден назвал ответные российские удары по позициям украинских военных «возмутительными».

8:16

Украинские власти перенесли заседания Верховной рады из здания на улице Грушевского в охраняемый правительственный район. Об этом пишет британская газета Financial Times. Такое решение принято в связи с возможностью нового удара российской баллистической ракетой «Орешник».

8:04

❗️ Силы ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1010-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Протесты в Грузии: что происходит в Тбилиси после отказа от Евросоюза
«Россияне крепчают»: в Госдуме объяснили, почему евро по 120 — это не кризис
Депутат Бахарев: в России нет предпосылок для финансового кризиса
Белоусов прибыл с визитом в Северную Корею
На митинге в Тбилиси пострадали более 30 силовиков
Минобороны показало кадры прибытия министра Белоусова в Северную Корею
В Москве рекордно снизилось число автомобильных краж
Почти половина опрошенных россиян перед Новым годом оказалась в долгах
Новости и материалы
Южная Корея заявила, что российские и китайские самолеты заходили в ее зону ПВО
Житель Новосибирска незаконно продавал пулеметы и винтовки и был задержан
Экономисты допустили рост ключевой ставки до 25%
Названа причина поражения «Спартака» в матче Кубка России с «Ростовом»
В США раскрыли главную проблему ВСУ под Часовым Яром
Врачи запретили Юрию Николаеву курить
В ХАМАС обсуждают уступки Израилю
Россиянам рассказали о погодных аномалиях в декабре
Названы главные ошибки при покупке авто с рук
РИА Новости сообщило о расстреле украинскими солдатами домов в Курской области
Айза объяснила последний скандал Гуфа манией
В Госдуме рассказали о законах, которые вступят в силу в декабре
Специалисты МЧС за сутки нашли 300 суббоеприпасов ракеты ATACMS в Курской области
Мужчины похитили путешественницу и выбросили ее на дороге
В Европе начали думать о подготовке Украины к «любым переговорам»
В России назвали двойными стандартами решение по делу второй ракетки мира из-за Валиевой
Россияне устроили голодовку на борту заглохшего лайнера
Трамп «вылез» из праздничной индейки и начал танцевать под победную песню
Все новости
В Ростовской области тушат крупный пожар на промышленном объекте
Минобороны подало многомиллионный иск к производителю средств борьбы с беспилотниками
Россиян призвали собрать «тревожный чемоданчик»
В России подорожает майонез
Молдавия не собирается выплачивать долг «Газпрому»
СМИ: заседания Верховной рады перенесли в новое место из-за «Орешника»
Праздник под дождем: как прошел главный парад в США
Российские производители косметики: количество переходит в качество
Россияне стали чаще выбирать российскую косметику
Грузия заморозила переговоры о Евросоюзе. В Тбилиси полиция применила водомет для разгона несогласных
В Грузии вспыхнули протесты после заморозки переговоров о вступлении в Евросоюз
«Без работы я не знал, что делать». Попавший в плен британский наемник раскаялся
Попавший в плен британский наемник Андерсон пожалел, что отправился на Украину
«Орешник» как метеорит падает». Путин раскрыл новые подробности о российской ракете
Путин не опроверг использование «Орешника» для удара по центрам принятия решений
Щадящие меры для повышения рождаемости. В Вологодской области резко ограничили продажу алкоголя
В Вологодской области приняли закон о продаже алкоголя только два часа в день
Как спастись от скуки: 80+ идей, чем себя занять в свободное время
Чем заняться, когда скучно — от развлечений до полезных дел по дому
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами