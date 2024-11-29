Россию атаковали 47 украинских БПЛА. Военная операция, день 1010-й

❗️Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что любое возможное прекращение огня на Украине должно подразумевать размещение европейской миротворческой миссии, включая британский контингент.
❗️Глава Минобороны Андрей Белоусов в пятницу прибыл с официальным визитом в КНДР, сообщает российское оборонное ведомство.
Посольство Дании в Киеве предупредило подданных королевства, оказавшихся на Украине, о том, что сотрудники ТЦК и полиции могут применить к ним «грубую силу», сообщает издание «Страна.ua».
Украинские власти перенесли заседания Верховной рады из здания на улице Грушевского в охраняемый правительственный район. Об этом пишет британская газета Financial Times. Такое решение принято в связи с возможностью нового удара российской баллистической ракетой «Орешник».
❗️ Силы ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.