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Политика

Над Россией сбили 34 украинских БПЛА. Военная операция на Украине, день 1005-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1005-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами страны, заявили в Минобороны. 27 из них — над Курской областью. Вашингтон может встать на «скользкую дорогу», если там одобрят поставку украинской армии крылатых дальнобойных ракет JASSM, заявил депутат от Крыма Шеремет. Представитель МИД России Захарова в ответ на утверждения украинских властей о якобы несуществующей ракете «Орешник» посоветовала определиться, есть ли завод «Южмаш». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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10:20

Поставки Южной Кореей оружия Украине окончательно разрушат отношения Сеула и Москвы. РФ будет реагировать на них всеми необходимыми способами, заявил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел России Руденко.

«Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтем необходимыми. Едва ли это укрепит безопасность самой Республики Корея», — отметил Руденко.

9;54

❗️Пункт управления беспилотными системами ВСУ уничтожен на Краснолиманском направлении, сообщили ТАСС в силовых структурах.

Там добавили, что цель была обнаружена при помощи воздушной разведки. Внутри помещения находилось до двух десятков человек, все они уничтожены.

9:38

Два украинских беспилотника уничтожены утром над территориями Белгородской и Брянской областей, сообщило Минобороны.

9:15

8:48

Взрыв прогремел в пригороде Сум в районе баз, где дислоцируются ВСУ, сообщили РИА Новости.

8:32

Силы противовоздушной обороны уничтожили две украинские ракеты и 27 беспилотных летательных аппаратов над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

8:23

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в Telegram-канале на реплику советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который в телеэфире усомнился в существовании ракеты «Орешник».
Она напомнила, что в офисе президента Украины нередко сомневались в существовании очевидного, но ракету признал даже их лидер.

8:11

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что США станут на «скользкую дорогу» если одобрят поставку Украине новых крылатых дальнобойных ракет JASSM.

8:05

❗️ Силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1005-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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