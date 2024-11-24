Над Россией сбили 34 украинских БПЛА. Военная операция на Украине, день 1005-й

10:20

Поставки Южной Кореей оружия Украине окончательно разрушат отношения Сеула и Москвы. РФ будет реагировать на них всеми необходимыми способами, заявил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел России Руденко.

«Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтем необходимыми. Едва ли это укрепит безопасность самой Республики Корея», — отметил Руденко.