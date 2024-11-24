Над Россией сбили 34 украинских БПЛА. Военная операция на Украине, день 1005-й

Поставки Южной Кореей оружия Украине окончательно разрушат отношения Сеула и Москвы. РФ будет реагировать на них всеми необходимыми способами, заявил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел России Руденко.
«Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтем необходимыми. Едва ли это укрепит безопасность самой Республики Корея», — отметил Руденко.
❗️Пункт управления беспилотными системами ВСУ уничтожен на Краснолиманском направлении, сообщили ТАСС в силовых структурах.
Там добавили, что цель была обнаружена при помощи воздушной разведки. Внутри помещения находилось до двух десятков человек, все они уничтожены.
Два украинских беспилотника уничтожены утром над территориями Белгородской и Брянской областей, сообщило Минобороны.
Силы противовоздушной обороны уничтожили две украинские ракеты и 27 беспилотных летательных аппаратов над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в Telegram-канале на реплику советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который в телеэфире усомнился в существовании ракеты «Орешник».
Она напомнила, что в офисе президента Украины нередко сомневались в существовании очевидного, но ракету признал даже их лидер.
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что США станут на «скользкую дорогу» если одобрят поставку Украине новых крылатых дальнобойных ракет JASSM.
❗️ Силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.