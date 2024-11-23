«От рака, которого у него никогда не было». Умер экс-офицер США, просивший гражданство у Путина

Бывший офицер армии США Скотт Беннетт, в последнее время работавший в редакции Russia Today, скончался, сообщил телеканал. Причина смерти не называется.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предположила, что бывшего военного могли убить за то, что он «рассказывал правду о конфликте на Украине».
«После того как Скотт отправил в конгресс свой доклад о преступлениях Киева в Белгородской области, он написал друзьям, что не склонен к самоубийству. На случай, если с ним что-то случится», — отметила она.
Симоньян заявила, что Беннетт никогда не говорил, что чем-то болен, и пару недель назад находился в прекрасной форме. «И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было», — удивилась журналистка.
По информации источника РЕН ТВ, Беннетт скончался вследствие болезни печени в Уолнат-Крике в Калифорнии.
От Белого дома до Кремля
Скотт Беннетт ранее работал в администрации президента Джорджа Буша-младшего, сотрудничал с Госдепом США и ЦРУ.
В последние годы Беннетт не раз ездил в зону проведения специальной военной операции в Донбассе. Он выпустил фильм «Фронтовой дневник американского офицера», в котором задокументировал свой опыт. Бывший офицер армии США отправился в Донбасс, чтобы «своими глазами увидеть реалии на местах и поделиться правдой с американцами», говорится в аннотации к картине.
В 2023 году также вышел фильм автора-документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера», героем которого был Беннетт.
Американец часто давал интервью как военный эксперт агентству РИА Новости, газете «Известия» и другим, регулярно появлялся в эфире RT и Sputnik.
Беннетт также утверждал, что люди в США не представляют, что происходит на Украине на самом деле. А репортажи американских СМИ, по его мнению, — это «бесконечный поток помоев и пропаганды».
В марте Беннетт попросил Владимира Путина предоставить ему гражданство Российской Федерации. Обращение было записано на Красной площади.
«Я хочу попросить президента Путина предоставить мне российское гражданство, с тем чтобы я мог применить свои дипломатические навыки и опыт работы в разведке в помощь России», — заявил он в эфире канала НТВ.
В конце лета пресс-служба МВД сообщила, что более 400 граждан из «недружественных стран» получили временное убежище в России. Большая часть из них — это немцы, латыши, литовцы, эстонцы и канадцы. В МВД отметили, что эти иностранцы, обратившись за защитой к России, сделали выбор «в пользу духовных и культурных ценностей» нашей страны.