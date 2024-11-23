«От рака, которого у него никогда не было». Умер экс-офицер США, просивший гражданство у Путина Умер бывший офицер США Скотт Беннетт, просивший у Путина гражданство России

Экс-офицер США Скотт Беннетт, ранее выполнявший секретные поручения ЦРУ и Госдепа, а позже работавший на телеканал RT и попросивший убежище в России, умер в возрасте 46 лет. По информации источника РЕН ТВ, причиной смерти стало заболевание печени. Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что рака у бывшего военного «никогда не было», а сам он ранее предупредил друзей, что с ним может что-то случиться, и отмечал, «что не склонен к самоубийству».

Бывший офицер армии США Скотт Беннетт, в последнее время работавший в редакции Russia Today, скончался, сообщил телеканал. Причина смерти не называется.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предположила, что бывшего военного могли убить за то, что он «рассказывал правду о конфликте на Украине».

«После того как Скотт отправил в конгресс свой доклад о преступлениях Киева в Белгородской области, он написал друзьям, что не склонен к самоубийству. На случай, если с ним что-то случится», — отметила она.

Симоньян заявила, что Беннетт никогда не говорил, что чем-то болен, и пару недель назад находился в прекрасной форме. «И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было», — удивилась журналистка.

По информации источника РЕН ТВ, Беннетт скончался вследствие болезни печени в Уолнат-Крике в Калифорнии.

От Белого дома до Кремля

Скотт Беннетт ранее работал в администрации президента Джорджа Буша-младшего, сотрудничал с Госдепом США и ЦРУ.

В последние годы Беннетт не раз ездил в зону проведения специальной военной операции в Донбассе. Он выпустил фильм «Фронтовой дневник американского офицера», в котором задокументировал свой опыт. Бывший офицер армии США отправился в Донбасс, чтобы «своими глазами увидеть реалии на местах и ​​поделиться правдой с американцами», говорится в аннотации к картине.

В 2023 году также вышел фильм автора-документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера», героем которого был Беннетт.

Американец часто давал интервью как военный эксперт агентству РИА Новости, газете «Известия» и другим, регулярно появлялся в эфире RT и Sputnik.

Беннетт также утверждал, что люди в США не представляют, что происходит на Украине на самом деле. А репортажи американских СМИ, по его мнению, — это «бесконечный поток помоев и пропаганды».

В марте Беннетт попросил Владимира Путина предоставить ему гражданство Российской Федерации. Обращение было записано на Красной площади.

«Я хочу попросить президента Путина предоставить мне российское гражданство, с тем чтобы я мог применить свои дипломатические навыки и опыт работы в разведке в помощь России», — заявил он в эфире канала НТВ.

В конце лета пресс-служба МВД сообщила, что более 400 граждан из «недружественных стран» получили временное убежище в России. Большая часть из них — это немцы, латыши, литовцы, эстонцы и канадцы. В МВД отметили, что эти иностранцы, обратившись за защитой к России, сделали выбор «в пользу духовных и культурных ценностей» нашей страны.