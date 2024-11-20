ВСУ атаковали девять областей РФ при помощи 44 БПЛА. Военная операция, день 1001-й

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❗️Компания «Экфо» рассказала «Ведомостям», что целью украинских дронов стали две их промышленные площадки в Воронежской области. Жертв нет, сейчас сотрудники оценивают ущерб.

Кроме этого, дроны атаковали завод компании «Виола» в Белгородской области. Здание получило небольшие повреждения, сотрудников эвакуировали.