Петр Порошенко заявил, что программа выплат по 1 тыс. грн украинцам может привести к прекращению международной поддержки страны, поскольку такие меры могут быть восприняты как «взятки» избирателям. Бывший президент также раскритиковал проект бюджета, отметив, что власть «собирается на выборы и думает о них, а не о победе».

Бывший президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга заявил, что программа выплат Владимира Зеленского, по которой украинцы, включая детей, получат по 1 тыс. грн на товары и услуги, может привести к прекращению поддержки страны со стороны международных партнеров. Отрывки выступления опубликованы в его Telegram-канале.

Порошенко считает, что такие выплаты будут восприниматься как «взятки» избирателям и вызовут недовольство у западных стран, которые помогают Украине.

«Власть собирается на выборы и думает о них, а не о победе. Раздавая по 1000 гривен, они пытаются дать взятки избирателям. <...> К сожалению, партнеры перестанут давать деньги Украине на поддержку. Потому что с какого перепугу они будут давать деньги, забирая их у своих налогоплательщиков, чтобы здесь кто-то раздавал по тысяче не пострадавшим, не малообеспеченным, а всем — за лояльность», — сказал он.

Также Порошенко раскритиковал проект бюджета Украины на следующий год, отметив, что в нем недостаточно средств для обеспечения обороны страны. Он выразил сомнение в серьезности власти, которая, по его словам, больше озабочена подготовкой к выборам, чем стратегической победой.

Подготовка к выборам

В конце октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете Corriere della Sera заявил, что выборы в стране состоятся только после завершения конфликта. По его словам, в настоящее время все ресурсы Украины сосредоточены на борьбе, и проведение выборов невозможно до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Однако на этой неделе The Economist со ссылкой на источники сообщил, что на Украине начались первые шаги по подготовке к президентским выборам, которые, как ожидается, состоятся не раньше мая 2025 года.

В настоящее время мобилизуются региональные избирательные штабы, уже началась работа по составлению списков кандидатов. Политики, опрошенные изданием, утверждают, что хотя выборы необходимы, публичные заявления о них могут вызвать негативную реакцию со стороны офиса президента Владимира Зеленского.

Результаты опросов, на которые ссылается The Economist, показывают, что если оппонентом Зеленского станет Валерий Залужный, действующий президент может получить низкий результат. Один из источников в окружении Зеленского заявил, что единственным способом для него уйти с незапятнанной репутацией является проведение выборов, на которых он не выдвигал бы свою кандидатуру. Многие высокопоставленные чиновники считают, что президент не получает полной картины о ситуации с украинскими вооруженными силами, и его окружение ограничивает его восприятие реальности.

О подготовке к выборам на Украине также сообщала СВР. По данным российской разведки, США рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в 2025 году. Госдепартамент США будет согласовывать кандидатов на пост президента, а американские НПО выберут местные организации для мониторинга голосования.

«В качестве одного из «легитимных» способов устранения «чрезмерно зарвавшегося» [президента Украины] Владимира Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией», — сказано в сообщении.

Кроме того, в СВР отметили, что США поддерживают создание новой проамериканской партии на Украине, которая может сыграть ключевую роль в парламенте и стать важным элементом системы сдержек для будущего украинского лидера.