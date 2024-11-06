В Донецке при обстреле со стороны ВСУ без электричества остались 72,7 тысяч абонентов в трех районах, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
⚡️Над Каспийском в Дагестане сбили беспилотник, написал в Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.
«Хочу заверить, что все решения будут приниматься своевременно для безопасности жителей республики», — добавил глава Дагестана.
Вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак считает, что страна должна шантажировать Украину военной помощью, если Киев продолжит блокировать эксгумацию польских жертв Волынской резни. Он предложил в противном случае запретить украинской стороне пользоваться аэродромом в Ясенке, который является основным хабом для поставок военной, гуманитарной и другой помощи со всего ЕС.
The Washington Post пишет, что любой будущий президент США будет стремиться завершить украинский конфликт.
РИА Новости передало, что российские артиллеристы-десантники ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Он находился в населенном пункте, который контролирует украинская сторона.
ТАСС выяснил, что группировка войск «Север» уничтожила в районе Суджи Курской области американскую гаубицу М777.
⚡️В Минобороны рассказали, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один над Орловской.