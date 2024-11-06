В Дагестане сбили беспилотник. Военная операция, день 987-й

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Вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак считает, что страна должна шантажировать Украину военной помощью, если Киев продолжит блокировать эксгумацию польских жертв Волынской резни. Он предложил в противном случае запретить украинской стороне пользоваться аэродромом в Ясенке, который является основным хабом для поставок военной, гуманитарной и другой помощи со всего ЕС.