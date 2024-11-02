Подразделения ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую транспортную развязку ВСУ в Часовом Яре. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.
❗️ Бойцы Южной группировки войск нанесли поражение формированиям бригад Вооруженных сил Украины в ДНР, в том числе у Курахова, Славянска и Краматорска, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.
Солдаты ВСУ деморализованы, часто оставляют свои позиции на пути продвижения российских войск к Судже в Курской области, сообщил замкомандира роты бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Клинцы.
Поставки Сеулом оружия Киеву будут зависеть от развития сотрудничества между Россией и КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ель.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что республика присоединится к группе «Друзей мира» по урегулированию украинского кризиса.
Украинские власти упростили роспуск добровольческих формирований на фоне роста дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
❗️ Силы ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами России за ночь, сообщили в Минобороны РФ.