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Политика

Над Россией за ночь уничтожили 21 беспилотник. Военная операция, день 978-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 978-й день

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Александр Река/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили 21 беспилотник над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями. В Воронежской области в результате атаки БПЛА повреждены два предприятия, ранены два человека. Полиция ФРГ за первые девять месяцев 2024 года отказала во въезде более чем пяти тысячам граждан Украины, сообщила Bild. По данным The Washington Post, европейская помощь Киеву может оказаться по угрозой сразу из-за нескольких факторов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:26

Во взятом под контроль ВС РФ Украинске в ДНР осталось до 2 тыс. мирных жителей, в Горняке — до 1 тыс., сообщил глава региона Денис Пушилин.

9:19

Несколько объектов энергетической инфраструктуры повреждены в Сумской области на северо-востоке Украины, сообщила военная администрация региона.

9:08

Число мобилизованных в ВСУ граждан Украины падает, несмотря на принятие закона об усилении мобилизации и масштабные облавы со стороны сотрудников военкоматов, пишет газета The Wall Street Journal.

8:57

Взрывы произошли в Киевской области и городе Сумы, сообщает «Страна.ua».

8:44

Российский президент Владимир Путин решил начать спецоперацию на Украине, потому что посчитал США «бумажным тигром» из-за руководства демократов, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

8:35

8:27

Полиция ФРГ за первые девять месяцев 2024 года отказала во въезде более чем пяти тысячам граждан Украины, сообщает немецкая газета Bild.

8:24

Две серии взрывов произошли ночью в Харькове, сообщил в своем мэр города Игорь Терехов.

8:20

Должностные лица, пойманные на оформлении фиктивной инвалидности, должны вернуть государству незаконно полученные ими пенсии в двойном размере, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

8:17

Сразу несколько факторов создают угрозу для продолжения предоставления Европой помощи Украине: усталость обществ каждой страны, усиление выступающих против поддержки Киева правых сил и возможный второй срок Дональда Трампа на президентском посту в США, пишет The Washington Post.

«Допустим, США предоставляют танк: существует целая логистическая цепочка для доставки танка в Украину. В этой новой системе у вас будут немецкие, канадские, румынские солдаты и так далее, в основном не персонал США. Но если доноры заберут танк, вы мало что сможете сделать», — сказал неназванный европейский дипломат изданию.

8:15

8:11

Заседание СБ ООН по ситуации на Украине состоится 30 октября, сообщили в постпредсте Швейцарии, которая является председателем Совбеза в октябре.

8:09

В Воронежской области беспилотники атаковали два предприятия в Воронежской области — в Аннинском и Новохоперском районах, сообщил губернатор.

Во время атаки в Аннинском районе были ранены два работника, возник пожар, который повредил несколько зданий, технику и участок ЛЭП.

В Новохоперском районе при падении БПЛА повреждена крыша одной хозпостройки предприятия и емкость, возгорания не произошло.

8:04

Средства ПВО за ночь уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны. 13 из них были перехвачены над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Брянской области, по одному — над Воронежской и Курской областями.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 978-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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