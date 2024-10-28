Над Россией за ночь уничтожили 21 беспилотник. Военная операция, день 978-й

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Сразу несколько факторов создают угрозу для продолжения предоставления Европой помощи Украине: усталость обществ каждой страны, усиление выступающих против поддержки Киева правых сил и возможный второй срок Дональда Трампа на президентском посту в США, пишет The Washington Post.

«Допустим, США предоставляют танк: существует целая логистическая цепочка для доставки танка в Украину. В этой новой системе у вас будут немецкие, канадские, румынские солдаты и так далее, в основном не персонал США. Но если доноры заберут танк, вы мало что сможете сделать», — сказал неназванный европейский дипломат изданию.